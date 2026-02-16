Sport

Gică Hagi, selecționerul României?! Giovanni Becali a dezvăluit ce planuri are „Regele”: „Am vorbit!”

Giovanni Becali a dezvăluit ce planuri are Gică Hagi din vară. Va prelua „Regele” fotbalului românesc echipa națională? Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
16.02.2026 | 10:45
Gica Hagi selectionerul Romaniei Giovanni Becali a dezvaluit ce planuri are Regele Am vorbit
EXCLUSIV FANATIK
Gică Hagi, viitorul selecționer al României? Răspunsul lui Giovanni Becali. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu a fost externat din spital după problemele de sănătate. Selecționerul României urmează să meargă în Belgia, acolo unde plănuiește să își facă analize suplimentare. Giovanni Becali știe ce urmează pentru „tricolori” după ce s-a vehiculat că Gică Hagi este continuatorul dorit de FRF pentru a îi lua locul lui „Il Luce”.

Giovanni Becali, toate detaliile despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu

În cadrul „Giovanni Show”, Ioan Becali a transmis că Mircea Lucescu va merge în Belgia ca să își facă un control amănunțit. Cel mai cunoscut impresar român consideră că „Il Luce” a fost afectat de stresul provocat de barajul cu Turcia.

ADVERTISEMENT

„Am auzit că Lucescu este mai bine. Merge pentru încă un control, care e problema? Își ia omul niște măsuri. Probabil are și o presiune din partea familiei, aceasta îi solicită să stea acasă.

A intervenit chestia aceasta, cu internarea la spital. Dacă era o simplă răceală, de o zi sau două, nu era nicio problemă. Eu cred că e pe drumul cel bun. A fost foarte optimist când mi-a răspuns la mesaje. Vrea să fie bine și să iasă cât mai repede.

ADVERTISEMENT
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat...
Digi24.ro
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”

Trebuie să ia o părere în privința stresului, eu așa cred. E un stres imens! E vorba de un baraj de calificare la Campionatul Mondial. E ultimul lui vis, acela de a se califica la Campionatul Mondial”, a declarat Giovanni Becali.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Niciodată în viaţa mea nu am lucrat pentru bani, vă jur!" Are o avere uriașă, dar merge cu metroul în București

Gică Hagi, noul selecționer? Răspunsul lui Giovanni Becali

FANATIK a anunțat în exclusivitate că Răzvan Burleanu s-a înțeles cu Gică Hagi vizavi de preluarea echipei naționale. „Regele” ar urma să ofere acțiunile clubului Farul lui Gică Popescu și Hristo Stoichkov.

Giovanni Becali susține că Gică Hagi și-a dorit dintotdeauna să antreneze în străinătate, iar mai multe cluburi din străinătate știu despre dorința fostului internațional. Cât despre acțiuni, impresarul e de părere că acțiunile „Regelui” vor rămâne în familie, ci nu la Gică Popescu și Hristo Stoichkov.

ADVERTISEMENT

„Așa se spune, că va veni Gică Hagi. Nu cred că Gică va accepta, cel puțin pentru meciul acesta. După aceste baraje, să dea Dumnezeu să vorbim de un singur baraj, adică să trecem de primul.

Gică, de când și-a făcut echipă, își dorește să plece în străinătate. Eu am vorbit la nenumărate cluburi, îl are și pe managerul lui Ianis, și el vorbește. Grecia știe, Arabia știe, Turcia știe, vom vedea în vară ce se va întâmpla.

Ce treabă are Stoichkov? E și prietenul meu Stoichkov, ce fac, îl las casa lui? Poate fi oricum selecționer, acțiunile pot merge la Marilena sau la Kira, să rămână în familie. Nu are Gică cui să lase acțiunile? Asta e problema lui Gică? Gică trebuie să se gândească cui lasă acțiunile și cine se ocupă de echipă. Singurul care poate e Gică Popescu, el va coordona totul. Asta e părerea mea, nu știu nimic despre această situație”, a conchis Giovanni Becali.

Giovanni Becali nu crede că Gică Hagi va fi noul selecționer al României

Ce a zis Darius Olaru după înfrângerea FCSB-ului la Craiova. E genul de...
Fanatik
Ce a zis Darius Olaru după înfrângerea FCSB-ului la Craiova. E genul de mesaj războinic care o să-i placă lui Gigi Becali
Situație incredibilă la echipa lui Radu Drăgușin! Tottenham bifează o raritate în fotbalul...
Fanatik
Situație incredibilă la echipa lui Radu Drăgușin! Tottenham bifează o raritate în fotbalul mondial
Cîrjan și Opruț, convocați ”la pachet” pentru barajul Turcia – România?! Andrei Nicolescu,...
Fanatik
Cîrjan și Opruț, convocați ”la pachet” pentru barajul Turcia – România?! Andrei Nicolescu, răspuns categoric
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Grădinescu și-a ieșit din minți în direct după eșecul suferit de FCSB: 'M-ați...
iamsport.ro
Grădinescu și-a ieșit din minți în direct după eșecul suferit de FCSB: 'M-ați luat la judecată!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!