Gică Hagi, selecționerul României?! Giovanni Becali a dezvăluit ce planuri are „Regele”: „Am vorbit!”

Mircea Lucescu a fost externat din spital după problemele de sănătate. Selecționerul României urmează să meargă în Belgia, acolo unde plănuiește să își facă analize suplimentare. Giovanni Becali știe ce urmează pentru „tricolori” după ce s-a vehiculat că Gică Hagi este continuatorul dorit de FRF pentru a îi lua locul lui „Il Luce”.

Giovanni Becali, toate detaliile despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu

În cadrul „Giovanni Show”, Ioan Becali a transmis că ca să își facă un control amănunțit. Cel mai cunoscut impresar român consideră că .

„Am auzit că Lucescu este mai bine. Merge pentru încă un control, care e problema? Își ia omul niște măsuri. Probabil are și o presiune din partea familiei, aceasta îi solicită să stea acasă.

A intervenit chestia aceasta, cu internarea la spital. Dacă era o simplă răceală, de o zi sau două, nu era nicio problemă. Eu cred că e pe drumul cel bun. A fost foarte optimist când mi-a răspuns la mesaje. Vrea să fie bine și să iasă cât mai repede.

Trebuie să ia o părere în privința stresului, eu așa cred. E un stres imens! E vorba de un baraj de calificare la Campionatul Mondial. E ultimul lui vis, acela de a se califica la Campionatul Mondial”, a declarat Giovanni Becali.

Gică Hagi, noul selecționer? Răspunsul lui Giovanni Becali

FANATIK a anunțat în exclusivitate că Răzvan Burleanu s-a înțeles cu Gică Hagi vizavi de preluarea echipei naționale.

Giovanni Becali susține că Gică Hagi și-a dorit dintotdeauna să antreneze în străinătate, iar mai multe cluburi din străinătate știu despre dorința fostului internațional. Cât despre acțiuni, impresarul e de părere că acțiunile „Regelui” vor rămâne în familie, ci nu la Gică Popescu și Hristo Stoichkov.

„Așa se spune, că va veni Gică Hagi. Nu cred că Gică va accepta, cel puțin pentru meciul acesta. După aceste baraje, să dea Dumnezeu să vorbim de un singur baraj, adică să trecem de primul.

Gică, de când și-a făcut echipă, își dorește să plece în străinătate. Eu am vorbit la nenumărate cluburi, îl are și pe managerul lui Ianis, și el vorbește. Grecia știe, Arabia știe, Turcia știe, vom vedea în vară ce se va întâmpla.

Ce treabă are Stoichkov? E și prietenul meu Stoichkov, ce fac, îl las casa lui? Poate fi oricum selecționer, acțiunile pot merge la Marilena sau la Kira, să rămână în familie. Nu are Gică cui să lase acțiunile? Asta e problema lui Gică? Gică trebuie să se gândească cui lasă acțiunile și cine se ocupă de echipă. Singurul care poate e Gică Popescu, el va coordona totul. Asta e părerea mea, nu știu nimic despre această situație”, a conchis Giovanni Becali.