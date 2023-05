Gică Hagi, selecționerul României?! Omul din FRF, răspuns neașteptat la Fanatik SuperLiga. „E marele lui avantaj. Plus că știe să facă echipe” Video exclusiv

și a clădit o echipă din nimic, iar consilierul președintelui FRF e convins că ar putea face același lucru și la naționala României.

Gică Hagi, viitorul arhitect al echipei naționale a României: „Deja sunt mulți jucători creați de el”

Andrei Vochin a vorbit despre posibilitatea ca Gheorghe Hagi să devină selecționerul României: „Când va dori el, va fi la echipa națională. Pentru că din informațiile mele, în două rânduri, când echipa națională, i-a fost propus lucrul ăsta”.

Oficialul FRF știe și de ce Hagi l-a refuzat pe Răzvan Burleanu: „Nu cred că a refuzat pentru că n-ar fi fost pregătit pentru echipa națională, departe de mine gândul ăsta, ci a refuzat pentru că nu terminase proiectul acolo și era foarte greu în momentul ăla”.

Jurnalistul e convins că Hagi va mai avea șanse să revină la cârma corabiei „tricolore”: „Eu așa cred. Pentru că se vor ivi momente în istoria echipei naționale când postul să fie descoperit și el să primească și a treia ofertă. A fost ofertat și cred că va veni un moment în care să spună stop proiectului și să vină la echipa națională”.

Gică Hagi, omul care poate schimba total fața naționalei și să clădească o echipă: „A lucrat cu majoritatea. E un mare avantaj”

Andrei Vochin știe și care sunt avantajele lui Hagi în raport cu Edi Iordănescu: „Cu siguranță, da! Eu sper că lucrul ăsta îl poate face și Edi. Sunt două lucruri: mentalitate are și Edi și au avut și alții. Dacă Edi stă doi ani, înseamnă că se califică la Campionatul European și mai stă doi.

Unde ar fi un avantaj al lui Gică Hagi la echipa națională, dincolo de toate calitățile pe care le are el, este că a lucrat cu marea majoritate a jucătorilor care vor vor fi la un nivel bun peste doi ani. Deja sunt mulți jucători creați de el la echipa națională. E un mare avantaj”.

Consilierul președintelui FRF a dat ca exemplu trei jucători reinventați de Hagi: „Uitați-vă acuma. Alibec: refuzat de CFR Cluj, de FCSB. Nedelcu: refuzat de CFR Cluj. Băluță: refuzat de Dinamo Kiev și Brighton. Acești jucători s-au întors acasă și zici că sunt alți fotbaliști.

Louis Munteanu nu refuzat, dar încă nu pentru Fiorentina. Adică sunt acei fotbaliști talentați care au fost la Farul în urmă cu mulți ani, peste care a venit o experiență dată de doi-trei ani de maturitate mentală, sportivă și tot ce vrei. Și arată într-un fel”.

Ce alt mare avantaj are „Regele”: „Construiește echipe!”

Plus că mai e un mare avantaj: Gică Hagi știe să facă echipe! Construiește echipe. Și jucători, dar din punctul meu de vedere e mai bun în a construi echipe sau cel puțin până în momentul ăsta nu sunt jucători ajunși atât de sus pe cât a fost performanța echipelor de juniori: au câștigat tot în România.

Echipa de seniori, cu atât de mulți jucători tineri, să câștige campionatul de două ori în România în șase ani, mi se pare o performanță uluitoare pe care n-o poate face decât o echipă, pur și simplu.

S-a și iscat polemica asta înainte de meciul decisiv, cine are jucătorii mai talentați și evident că Gică Hagi s-a aprins un pic, spunând că el are cei mai buni jucători. Eu nu sunt convins, dar sunt 100% convins că are cea mai bună echipă.

Andrei Vochin consideră că Hagi a avut o echipă superioară FCSB, însă nu jucători mai buni

Steaua 86 nu cred că a avut jucători mai buni decât Craiova Maxima, dar a fost o echipă. Steaua lui Bănel n-a avut jucători mai buni luați bucată cu bucată decât Betis Sevilla, să zicem, care îl avea Joaquin, care era uluitor la momentul ăla.

Aș îndrăzni să spun că existau individualități mai mari la Rapid în 2006, dacă mă gândesc doar la Viorel Moldovan, decât avea Steaua în 2006 și ei au câștigat. Pentru că ei au fost mai echipă în momentul ăla.

Cred că acesta ar fi finalul unei povești extraordinare a academiei, începută în 2009, când jucătorii care era născuți în 1998-1999 aveau zece ani. Deci au călcat pe porțile academiei în momentul ăla. Și să ajungi cu acești copilași în 2026 să îți facă o națională mare. Ar fi superb!”.

