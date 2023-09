Gică Hagi, semnal de alarmă după FC U Craiova – Farul 4-0: ”Lecție de fotbal”

Campioana României a avut o pe stadionul Ion Oblemenco, fiind întrecută la toate capitolele de o formație fără antrenor principal. ”Marinarii” par să fi acuzat foarte tare șocul eliminării din cupele europene.

Reacția lui Gică Hagi după FC U Craiova – Farul 4-0

La finalul partidei FC U Craiova – Farul 4-0, din etapa a 8-a din SuperLiga, Gică Hagi a trimis un mesaj clar către elevii săi că lucrurile nu merg în direcția dorită și dacă nu își vor schimba atitudinea vor exista repercursiuni.

”Trebuia să vină şi momentul acesta. Cred că nu mai suntem cei de anul trecut. Nu avem nicio scuză, legată de oboseală sau altceva. Când nu eşti 100% din toate punctele de vedere, atunci fotbalul te pedepseşte. O lecţie de fotbal.

Trebuia să vină şi asta. Să învăţăm anumite lucruri care trebuie respectate. Important e ce am văzut în seara asta. A fost o lecţie, . Avem 2-3 zile pauză, şi după trebuie să analizăm bine tot.

Avem de muncă, trebuie să ne reaşezăm mental. Am greşit, acesta e un factor, mentalul. Pe teren s-a văzut că avem o viteză în minus. Pauza cred că e bine-venită. Trebuie să ne punem la punct cu toţii şi să fim cei de anul trecut. Îi urez echipei naţionale succes, măcar acolo să ne iasă, să câştigăm”, a declarat Hagi.

Artean, cuvinte grele după umilința de la Craiova

Mijlocașul Andrei Artean a mărturisit că nu și-a închipuit niciodată că Farul va putea să joace atât de slab și nu a încercat să caute scuze pentru eșecul dur, chiar dacă a vorbit de o ușoară oboseală.

”Nu știu dacă pot găsi explicații. Nu credeam că echipa poate să arate așa, veneam după eliminarea din cupele europene, mister ne-a spus că anul s-a încheiat pentru noi, am început un nou an. Trebuia să începem cu dreptul, să dăm uitării meciurile trecute. Am fost penibili, chiar am fost penibili.

Știam că întâlnim o echipă foarte bună, cu jucători de mare calitate. Nu ne așteptam totuși să jucăm atât de slab. Trebuie să arătăm cu totul altfel și să câștigăm meciul ăsta. Nu știu dacă va fi benefică această pauză, dar avem nevoie de puțin timp liber, s-au acumulat multe meciuri, dar nu e o scuză lucrul acesta”, a spus Artean.

Nedelcu anunță schimbări la Farul

”Nu ne-am ridicat deloc la nivelul meciului. Știam că au o echipă cu niște jucători de foarte mare calitate, ei știu de ce nu au serii mai bune. Trebuie să ne vedem de problemele noastre totuși, nu pot să găsesc cuvinte pentru prestația din seara asta.

Pot spune că am fost foarte dezamăgiți după eliminarea din Europa, am simțit că puteam face ceva foarte important pentru noi, dar nu am reușit. În campionat avem foarte multe goluri primite, în această pauză trebuie să punem bine la punct faza defensivă.

Eu știu sigur că rezultatul acesta va schimba niște lucruri la echipă. Va trebui să muncim foarte mult, să ne ridicăm nivelul și să fim echipa de anul trecut. Înafară de Alibec ne lipește doar Borza, nu avem nicio scuză să ne ridicăm nivelul”, a afirmat și Dragoș Nedelcu.