Farul Constanța pierde teren în lupta pentru un loc de play-off. Echipa pregătită de Gică Hagi este fără victorie în ultimele trei etape în SuperLiga, iar în etapa precedentă constănțenii .

Gică Hagi, semnal de alarmă înainte de Farul – Universitatea Craiova: „Trebuie să fim mult mai conectați”

Farul Constanța este pe locul 14 în SuperLiga României, iar formația antrenată de Gică Hagi se îndepărtează încet dar sigur de zona de play-off. „Marinarii” au pierdut categoric disputa cu Rapid de etapa trecută, iar acum la Ovidiu va veni Universitatea Craiova.

Nici echipa lui Costel Gâlcă , având o singură victorie în ultimele 7 etape. Oltenii din nou puncte în campionat.

La conferința de presă dinaintea partidei, Gică Hagi și a transmis că echipa trebuie să aducă victorii pentru a dobândi încredere și pentru a urca în clasament.

„Suntem conștienți că nu suntem într-un moment foarte bun. De data aceasta trebuie să fim mult mai conectați, mult mai atenți la tot ceea ce facem. Avem nevoie să vină victoriile, nimic nu este simplu în fotbal. Am vorbit cu băieții, cred eu că am făcut o treabă foarte bună săptămâna aceasta. Trebuie că câștigăm, drumul este lung.

Întâlnim o echipă foarte talentată, cu un lot foarte valoros, care știe fotbal. Sperăm să facem un joc bun, să plimbăm mingea, să stăm bine defensiv în teren, pentru că este o echipă tehnică, destul de verticală, deci trebuie să avem grijă la aspectul acesta. Larie, Cojocaru și Țîru sunt indisponibili, Dănuleasa este suspendat și mai sunt alte probleme la câțiva jucători, dar sperăm că la ora meciului să fie bine.

Nedelcu are o accidentare gravă, 3-4 luni minim va lipsi. Rivaldinho și Iancu vor reveni. Jucăm bine acasă, în deplasare însă nu la fel de bine. Am făcut un joc bun cu Dinamo, puteam să câștigăm lejer. Trebuie să forțăm, trebuie schimbate multe lucruri ca să putem aduce victoria. Fiecare trebuie să dea tot ce are mai bun, cu încredere, convingere, cred în continuare că se poate face performanță cu acest lot”, a spus Hagi la conferința de presă.

Gică Hagi: „Important este să fim conectați la obiectivele pe care le avem”

Gică Hagi a continuat discursul și a precizat că nu exclude o posibilă participare în play-out în acest sezon, dar că mai e mult până se va ajunge la această concluzie. Managerul celor de la Farul a subliniat că el și jucătorii trebuie să fie concentrați pe obiectivele lor.

„Încerc să scot ce e mai bun din jucătorii apți. (n. r. Craiova nu a câștigat de 7 meciuri, contează?) E o statistică, dar e doar un meci. Sunt 90 de minute și trebuie să jucăm un fotbal foarte bun ca să câștigăm, ne dorim acest lucru, am lucrat toată săptămâna. Victoriile îți aduc încredere și liniște. Trebuie să fim cu picioarele pe pământ.

(n.r. Ar fi un dezastru pentru Farul să joace un sezon în play-out?) Nu, sub nicio formă. Dar nu ne gândim la asta, e devreme să ne gândim la așa ceva. Trebuie să ne gândim doar la meciul care vine și la punctele care sunt puse în joc. Campionatul merge în continuare, astea sunt regulile. Important este să fim conectați la obiectivele pe care le avem”, a declarat Gică Hagi la conferința de presă.