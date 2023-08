Gică Hagi, sentimente mixte după Farul – HJK Helsinki 2-1: „Sunt fericit, dar și supărat”

„Regele” îi avertizează însă pe jucători să nu aibă impresia că este gata calificarea în grupele Conference League, pentru că returul din Finlanda va fi unul dificil pentru „marinari”.

Gică Hagi, sentimente mixte după Farul – HJK Helsinki

Gică Hagi a avut sentimente mixte după victoria obținută de , însă își avertizează jucătorii să rămână cu picioarele pe pământ, pentru că returul din Finlanda va fi dificil. Totodată, „Regele” a fost nemulțumit de primele 60 de minute, explicând unde au greșit fotbaliștii săi:

ADVERTISEMENT

„Sunt fericit pentru că am câștigat, dar sunt supărat și pentru că fiecare trebuie să fie mai responsabil și mai pregătit pentru ce au de făcut. Sperăm să fie mai bine.

Am arătat că suntem o echipă bună, că avem caracter, dar trebuie să arătăm caracterul pe care l-am avut de la minutul 60 în colo.

ADVERTISEMENT

Am fost mai buni, am făcut presiunea mai bună, cei care au intrat, au intrat bine și cred că de-asta am câștigat. Suntem fericiți, e important că am câștigat, dar mai e și meciul retur, care e foarte greu acolo.

„Îmi dau palpitații meciurile astea!”

„Totul în viață e făcut de oportunitate. Important e că băeiții au făcut diferența, am reacționat ca o echipă mare și am trecut peste un moment dificil.

ADVERTISEMENT

Îmi dau palpitații meciurile astea, trebuie să fii mai agresiv, mai al dracu, mai valoroși. Suntem cum suntem noi, cum jucăm noi, nu când ne ducem cu apărarea în 40 de metri. Eu aș desena pe greșeli din astea

Trebuie să fii compact, scurt, defensiv și după echipa era ruptă, erau găuri mari între jucători. După rămân 1 la 1 și ne stă nouă inima, le stă inima suporterilor”, a .

„Farul de anul trecut a sufocat adversarii, nu pot să stau în fiecare zi, să fac precum titirezul pe bancă la meciuri. Sunt momente și momente. Fericirea e mare, dar sunt conștient că ne așteaptă un meci greu acolo.

ADVERTISEMENT

Un jucător joacă bine când echipa joacă bine. Am fost inspirat și eu. Nu poți să joci din primul minut până în ultimul minut la fel. Știam că sunt o echipă foarte bună, disciplinată.

Toți din nordul Europei au progresat enorm, vertical te mănâncă pentru că sunt foarte puternici. Noi am făcut bine lucrurile din minutul 60. Am câștigat, e bine.

Contează cum am terminat, am terminat foarte bine și sperăm să fim și la ei foarte puternici, să-i batem și să fim peste ei. Cel mai important lucru l-am făcut anul trecut, dar n-o să trăim din aia.

Orice dobrogean e fericit de ce s-a întâmplat anul trecut. Pentru mine e ceva incredibil de frumos să intrăm în grupe. Dar mă interesează să jucăm un fotbal frumos, să le placă tuturor constănțenilor.

Campionii sunt cei care știu să se conecteze, mereu au ambiție. În fiecare meci învățăm ceva, pentru noi e ceva nou, învățăm și sperăm să fie bine pentru noi.

Mă bucur pentru Rivaldinho, are goluri în pregătiri, are goluri și acum. Normal că fiecare are calitatea lui, iar eu spun că Riva o să ne ajute. Mie îmi pare rău că a plecat Alibec, chiar dacă sunt fericit pentru el.

Dacă era și Alibec… îmi pare rău. Acum cu Louis Munteanu parcă vine din nou lumina, e un jucător mobil, nouar. El, Alibec și cu Budescu erau ce trebuie.

N-am fost egoist, l-am lăsat să plec, chiar dacă pe mine m-a făcut să fiu mai slab, dar îi urez tot binele din lume și să facă acolo cât mai mulți bani”, a mai spus „Regele”.