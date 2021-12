Gică Hagi s-a răstit la reporter după Sepsi – Farul 1-0: „Asta nu ți-a spus să mă întrebi? Arbitrul era așa de arogant față de mine!”

Imediat după fluierul final al meciului pierdut de Farul la Sfântul Gheorghe, scor 0-1, în fața lui Sepsi, Gheorghe Hagi și-a vărsat nervii nu doar pe brigada de arbitri condusă de Ionuț Coza, ci și pe reporter. Mărul discordiei a fost faza din minutul 20, când Ely Fernandes a trimis balonul în poartă, dar tușierul a anulat reușita pe motiv de offside.

„Eu zic că am dat gol valabil, asta nu ți-a spus să mă întrebi?”, s-a răstit „Regele”, acuzându-l apoi pe central că a dat dovadă de aroganță. Nici covăsnenii nu au scăpat „neșifonați”.

În ciuda , „marinarii” se află la doar un punct de locul al șaselea, ultimul care asigură prezența în play-off-ul Ligii 1 Casa Pariurilor. Joi, 16 decembrie, de la 20:30, așteaptă, însă, un alt test dificil, în compania campioanei en-titre, CFR Cluj.

Gică Hagi, un car de nervi după Sepsi – Farul 0-1. S-a „răzbunat” inclusiv pe reporter

„Suntem echipa care a meritat mai mult, dar asta e. Păi eu zic că am dat gol valabil, asta nu ți-a spus să mă întrebi? Păi am marcat în prima repriză. Nu a fost gol valabil? A, nu știți? La alții știți, la noi, nu.

A, mulțumesc. Ok, am marcat și nu că nu a fost validat, a fost gol valabil. Nu spuneți la noi, nu? Nu o mai dați la televizor, ascundeți-o și pe asta! Am jucat din minutul 1 până în minutul 90, ne-am impus acasă la Sepsi, o echipă grea, și meritam să câștigăm.

Nu e ușor, sunt multe detalii. Spun de detalii, nu ca ceilalți, să dau satisfacție unora, ci le iau ca detalii. Am marcat gol, așa că nu e aceeași poveste ca la celelalte meciuri în care nu am marcat, când am ieșit și am zis că nu meritam, că în ultimii 30 de metri nu am făcut nimic. Azi meritam, iar în prima repriză puteam să marcăm nu știu câte goluri”, a declarat Gică Hagi la flash-interviu, conform .

Tragerile de timp ale covăsnenilor l-au scos din minți pe „Rege”: „Cazi pe jos, țipi, stai acolo 7 minute, cârcei cu nemiluita”

De la , pe care l-a criticat în termeni extrem de duri atât pentru „aroganța” de care ar fi dat dovadă, tehnicianul Farului și-a îndreptat „săgețile” spre jucătorii lui Sepsi pentru nenumăratele tentative de a trage de timp.

„Poate am avut și noi un penalty. Dar văd că nu puneți întrebarea asta. Eu trebuie să vorbesc despre echipa mea, eu știu ce am făcut. Ce să spun despre arbitraj? Tac din gură. Atâta timp cât în 4 minute se fac 10 schimbări și adversarul a tras de timp și a stat nu știu câte minute?! Cică erau cârcei și l-a băgat într-o secundă după ce a venit pe margine.

Scrie în regulament că trebuie să stea un minut. Un minut trebuie să stea un jucător când simulează! Eu am fost și la comisia tehnică de la UEFA când s-a votat asta, îi amintesc asta acelui arbitru. Se uita așa la mine, mai avea puțin și îmi vorbea…era așa de arogant față de mine! Și eu trebuie să stau să mă uit la el. Bine, ok. Nu o să intru în jocul ăsta, o să-mi văd de echipa mea.

Hagi, când vă spune, eu zic că le gândesc, cât de cât. Culmea e că se mai și împlinește ce zic eu. Câte minute se joacă afară și ce se face la noi, cât se joacă la noi, cât se provoacă, cât se stă jos, câte faulturi sunt. Depinde de alte detalii, se antrenează și astea.

Eu nu am știut. Cazi pe jos, țipi, stai acolo 7 minute, cârcei cu nemiluita, minutele se duc. Să vedeți ce e la juniori! După aia vreți performanță, vreți în Europa, vreți să ieșim în lume. Cum să ieșim când noi promovăm asta, când arbitrii tolerează asta și încurajează asta?

Cred că e o tactică. Eu nu am antrenat asta și nu știu. Eu cred că asta se antrenează, în loc să le spui să joace 90 de minute, ritm de joc, să alerge, să gândească! Nu să provoace, cum a făcut Ștefănescu azi. Un jucător tânăr să provoace așa ceva… Eu îi zic public să se ridice, să alerge, să dea goluri, ca anul trecut. Nu să provoace, că asta nu are nicio legătură cu fotbalul.

Astfel nu o să ieșim în Europa. De asta nu ieșim, pentru că mișcarea noastră e lentă, previzibilă. Și după aia, când ne ducem cu echipa națională, au ăia posesie 70 la sută și noi cu limba pe umeri. Oare când o să jucăm și noi fotbal? Atenție! Asta începe de la copii. Eu am și academie și am văzut asta și la copii și juniori.

E inadmisibil! I-am zis asta și președintelui, în ședință. E incredibil la juniori și copii. Una-două, cad pe jos! Păi și tu îl înveți de mic? Ce cultivi, asta iese. În loc să-l înveți să lupte, nu să cadă jos! Adevărul doare, dar de asta am ajuns unde am ajuns. Nu de intensitate! La intensitate, ați văzut cum cad. Că dacă te iei după intensitate, ați văzut cum cad, dacă te iei cum țipă, zică că merg la spital”, a mai spus Gică Hagi la flash-interviu.