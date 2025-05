Gică Hagi și-a găsit un motiv de bucurie după Oțelul – Farul 0-0: „Lumea trebuie să știe”

Farul Constanța a făcut un sezon modest per total, însă constănțenii au totuși ocazia de a termina pe loc de baraj pentru UEFA Conference League. Gică Hagi a transmis că din punct de vedere financiar, clubul produce, ceea ce îl încântă.

Farul Constanța, în Top 4 în România la produs bani

Farul Constanța și încă nu este sigură de prezența în , fiind afectată în mod direct de rezultatul partidei dintre Poli Iași și Petrolul.

Chiar și așa, Gică Hagi a găsit o parte bună în toată această situație și a transmis că este mulțumit de faptul că Farul produce bani și propune an de an jucători de perspectivă pentru fotbalul românesc.

„Producem foarte mult, din punctul meu de vedere. Cred că suntem la nivelul top 4 în România la produs bani. Lăsând la o parte stadionul, că e prea mic, dar și acolo producem mult, că pe un stadion de 4000 de locuri să scoți 500.000 euro pe an, eu zic că sunt bani foarte buni.

Dar, cred eu, lumea trebuie să știe și că identitatea noastră e că avem cea mai bună academie, care a produs, produce și va produce și în viitor jucători care o să placă echipelor din România sau din afară”, a declarat Gică Hagi.

Ce a spus Gică Hagi după Oțelul Galați – Farul Constanța 0-0

După remiza cu Oțelul Galați, Gică Hagi s-a arătat din nou dezamăgit de evoluția jucătorilor săi și a criticat atitudinea acestora. „Regele” a transmis că jocul prestat de echipa sa nu este cel dorit de el.

„Ei au fost foarte buni în prima repriză. În a doua parte, cât de cât am jucat. Noi, în prima repriză, am fost lenți, previzibili. Bine că s-a terminat așa. Vom reflecta. Am schimbat tactic. Împingeau foarte mult pe partea dreaptă. A trebuit să schimb.

Ca să câștigi, trebuie să îți dorești foarte mult. Trebuie să muncești. Trebuie să ai mentalitate de campion. Eu asta vreau să văd la echipa mea: să vrea să câștige. Ce puteam pierde? Prea puțin. Am jucat prea lent. Sărăcie… Nu e fotbalul pe care îl vreau eu. Nu știu. Trebuie să analizăm.

Noi trebuia să ne dorim mai mult. Orice loc din clasament înseamnă bani. Eu, etapa trecută, le-am zis să joace pentru suporteri. Sunt bani în joc. Le-am cerut să câștigăm. Să ne dorim victoria.

Avem vreo șansă la baraj? Vom vedea. Așteptăm. Sper să ne trezim. E greu. Vom juca cu echipe din play-off. Sper să se schimbe ceva, dar în 3-4 zile e foarte greu. Sunt 100% dezamăgit. Am suferit. Așa e în viață. E o lecție pentru noi. Sperăm să facem lucrurile mai bine. Trebuie, clar, să muncim bine în perioada asta”, a spus Gică Hagi la finalul meciului de la Galați.