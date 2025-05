Gică Hagi și-a „mitraliat” jucătorii după Farul – Gloria Buzău 1-0: „Îmi venea să îi schimb pe toți! Nu îmi venea să cred”

Deși echipa sa a obținut toate cele 3 puncte puse în joc, Gică Hagi nu și-a iertat elevii pentru prestația extrem de modestă în fața ultimei clasate.

Gică Hagi, un car de nervi după Farul – Gloria Buzău 1-0

Eliminați din Cupă și cu un sezon extrem de dezamăgitor, Farul se concentrează acum în totalitate pe evitarea retrogradării. „Marinarii” au repetat isprava din etapa trecută,

ADVERTISEMENT

Chiar dacă au luat puncte extrem de importante, elevii lui Gică Hagi au fost apostrofați după meciul de la Ovidiu. „Regele” nu a tolerat lipsa de atitudine și de implicare a jucătorilor săi.

„E greu să îmi explic. Asta e, o înghit și mergem înainte!”

„E incredibil. Să vină adversarul să alerge mai mult decât tine, să fie mai proaspăt decât tine, eu nu înțeleg. E greu să îmi explic. Asta e, o înghit și mergem înainte. Vedem de mâine ce va fi.

ADVERTISEMENT

Nu vreau să discut mai mult. Am spus tot ce trebuia. Singurul lucru care stă în picioare sunt cele 3 puncte, care sunt ca apa. Au venit, dar nemeritat părerea mea. Singurul șut pe poartă și restul numai faze fixe, mingi pierdute și nici 2-3 pase.

„Ce o să fac? Pun copii de 16, 18 ani în meciurile astea cu presiune”

Static nu se poate juca fotbal niciodată. Trebuie să fi dinamic, reactiv, să ai putere. Asta ne-a lipsit în seara asta. Nu mă interesează că am legat două victorii, știu doar că mai sunt 2 meciuri. Vom vedea de mâine în colo, vreau să mă duc acasă să mă odihnesc.

ADVERTISEMENT

Vedem de mâine ce facem, cu cine și unde plecăm, cu care plecăm. Am 6 accidentați, din luna iulie, în fiecare lună am cel puțin 6 accidentați, am avut și 8. Una, două se accidentează. Ce o să fac? Pun copii de 16, 18 ani în meciurile astea cu presiune.

ADVERTISEMENT

„Aș fi făcut 11 schimbări, 200%. Nu mai știam pe cine, nu mai vedeam”

A fost primul meci când nu am mai știut să fac schimbările la final. Îmi venea să îi schimb pe toți, nu știam pe cine să bag, ce compartiment, ce să fac. Aș fi făcut 11 schimbări, 200%. Nu mai știam pe cine, nu mai vedeam. Am cerut o idee pe bancă.

Mă uitam și nu îmi venea să cred, să nu câștigi un duel, să nu joci în față, să nu dai și să pleci, nimic. Static, lent, previzibil. Bine că am luat cele 3 puncte, dar pentru mine e dur. V-am zis de nu știu când… Știu, văd, simt, sunt cu ei acolo, mi-a fost foarte greu și îmi va fi în continuare”, a spus Gică Hagi la flash-interviu.