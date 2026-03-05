Gică Hagi şi Ilie Dumitrescu, întâlnire de taină în București. Ce planuri au conceput pentru echipa naţională. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Se pregătește terenul pentru o schimbare uriașă la echipa națională a României. Deși toată atenția este canalizată pe „finala” cu Turcia pentru biletul la Mondiale, în birourile Federației se schițează deja planul pentru era post-Lucescu. Scenariul care prinde tot mai mult contur? Revenirea lui Gică Hagi pe banca tricolorilor, într-un proiect pe termen lung care l-ar include și pe Ilie Dumitrescu.

Pleacă Mircea Lucescu de la naționala României după barajul cu Turcia!? Care este starea de sănătate a selecționerului

Actualul selecționer al României, Mircea Lucescu, are 80 de ani și se află la al doilea mandat pe banca naționalei, început în august 2024. În ultimele luni, situația sa medicală a devenit un subiect cel puțin sensibil. Tehnicianul a fost internat la începutul anului 2026, după o gripă severă care a provocat complicații.

În plus, Lucescu a trecut și prin mai multe intervenții medicale în ultimii ani, inclusiv operații la șold și probleme cardiace mai vechi. Oficialii Federației Române de Fotbal au transmis că își doresc ca selecționerul să continue, însă, în același timp, au admis că viitorul echipei naționale trebuie gândit pe termen lung, indiferent de evoluția situației medicale.

ADVERTISEMENT

Gică Hagi a spus „da” unui contract pe 4 ani la naționala de seniori a României!

Potrivit informațiilor FANATIK, în această săptămână ar fi avut loc o întâlnire discretă în București între Gheorghe Hagi și Ilie Dumitrescu, fostul său coleg din Generația de Aur. Discuția ar fi avut ca temă principală viitorul echipei naționale și modul în care ar putea arăta proiectul României în următorii ani. Propunerea ar fi fost un contract pe patru ani, pe care „Regele” l-ar fi acceptat.

ADVERTISEMENT

„Nu ştiu, eu trebuie să am o discuţie în primul rând cu conducerea Federaţiei să vedem dacă există vreo posibilitate în momentul de faţă pentru a fi înlocuit aş ceda imediat. Dar dacă există o soluţie viabilă, eu fără niciun fel de problemă mă dau la o parte. Am venit să ajut, am venit cu sufletul deschis”,

ADVERTISEMENT

Ilie Dumitrescu ar urma să facă echipa cu Gică Hagi la națională

Surse apropiate de federație susțin că Hagi ar fi început deja să pună pe hârtie o strategie pentru momentul în care ar prelua naționala. Prezența lui „Mister” în anturajul federației este interpretată de mulți ca primul pas spre acest nou proiect. Fostul mare internațional ar urma să fie unul dintre oamenii din jurul viitorului naționalei.

„Trebuie să respectăm ce se întâmplă în momentul de față. Suntem alături de Mircea Lucescu, îi urăm sănătate, ne dorim să fie la aceste acțiuni, să califice echipa națională. După, și Hagi e o soluție. Eu nu-s în comisia tehnică și nu am vorbit cu Răzvan Burleanu pe subiectul ăsta”, a declarat Ilie Dumitrescu la .

ADVERTISEMENT

Planul discutat ar include mai multe direcții de dezvoltare pentru echipa națională. Una dintre ideile principale ar fi organizarea unui număr mare de meciuri amicale în primii ani ai proiectului, inclusiv în vară. Scopul ar fi extinderea bazei de selecție și testarea unui număr cât mai mare de jucători, atât din Superligă, cât și din campionatele din străinătate.

Care este planul lui Gheorghe Hagi. „Regele” a avut succes la Farul cu un proiect de viitor

În plus, Hagi ar dori o legătură mai puternică între naționala mare și loturile de tineret, astfel încât filosofia de joc să fie unitară la toate nivelurile. Modelul ar fi apropiat de ceea ce

Nu ar fi prima dată când numele lui Hagi apare pe lista pentru banca naționalei. În vara anului 2024, Federația Română de Fotbal l-a dorit selecționer, însă fostul mare internațional a refuzat oferta. Principalul motiv a fost proiectul Farul Constanța, unde Hagi este implicat total, de la academie până la prima echipă. Cu toate acestea, oamenii din fotbal spun că Hagi nu a exclus niciodată definitiv ideea de a deveni selecționer, ci doar a amânat momentul.

„Nu pot să vă confirm, nici să vă infirm. Gică Hagi este un antrenor cu care noi ne-am dori să lucrăm la un moment dat. Iar cu Ilie Dumitrescu am o relație foarte bună de unsprezece, doisprezece ani, ceea ce înseamnă că venirea lui nu e deloc întâmplătoare”, au fost cuvintele lui Răzvan Burleanu, președintele FRF, despre posibilitatea ca Hagi să preia reprezentativa de seniori.

Gică Hagi a mai fost selecționerul naționalei de seniori a României! Revenire după un sfert de secol!?

Hagi a mai fost selecționer al României. După retragerea ca jucător, el a preluat naționala în 2001 și a condus echipa în campania de calificare pentru Cupa Mondială din 2002. Mandatul a fost unul neașteptat de scurt și foarte încărcat. România a ratat atunci calificarea după barajul pierdut cu Slovenia.

Meciurile din primul mandat al lui Hagi la naţională:

5 septembrie: Ungaria – România 0-2 (preliminarii CM 2002)

6 octombrie: România – Georgia 1-1 (preliminarii CM 2002)

10 noiembrie: Slovenia – România 2-1 (baraj CM 2002)

14 noiembrie: România – Slovenia 1-1 (baraj CM 2002)

Deocamdată, nimic nu este oficial. Federația Română de Fotbal evită să discute public despre viitorul primei reprezentative după o eventuală plecare a lui Mircea Lucescu. Toată atenția este concentrată acum pe meciul de foc cu Turcia din barajul pentru Cupa Mondială.