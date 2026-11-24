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Echipa națională a României a terminat acțiunea din Liga Națiunilor acum o săptămână, însă programul lui Gică Hagi a rămas unul încărcat. După ce selecționerul a mers în Qatar pentru a urmări , a revenit în țară, dar nu pentru mult timp.

Gică Hagi și Ilie Năstase au plecat să se întâlnească cu Papa Leon al XIV-lea

Marți dimineață, selecționerul României s-a deplasat la Aeroportul ”Henri Coandă” din Otopeni, alături de soția sa, Marilena. Gică Hagi era pregătit să se îmbarce în zborul cu destinația Roma, unde urmează să meargă în vizită la Vatican. Fostul fotbalist a vorbit despre întâlnirea sa cu .

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”Bineînțeles că sunt emoționat pentru vizita asta. Este o onoare, sunt mândru să îl cunosc. (n.r. Ați pregătit ceva special pentru întâlnire?) O să auziți! Cu siguranță, da. E importantă o binecuvântare, absolut. Doamne Ajută și pentru națională, să fie, să iasă și să terminăm anul cum trebuie. Nu ne plângem (n.r. de program), este bine. Așteptăm (n.r – tragerea la sorți pentru preliminariile Euro) așa cum așteptați toată lumea. Toți românii așteptăm, ce va fi, va fi, trebuie să fim puternici și să luptăm”, a spus Gică Hagi, citat de .

La scurt timp după apariția lui Gică Hagi în aeroport, a urmat cea a lui Ilie Năstase. Fostul tensimen a venit alături de soția sa, Ioana, și urma să se îmbarce tot spre Roma, pentru a merge la Vatican. Fostul lider mondial a vorbit despre dorința Ioanei de a ajunge la ”Sfântul Scaun”, dar și despre cadoul special pe care l-a pregătit pentru Papa Leon al XIV-lea.

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”E frumos că putem merge în locul acela sfânt. Soția mea este foarte credincioasă, este și ea fericită. Suntem fericiți că mergem acolo. Știu că joacă tenis și că are și un teren de tenis în curte, la Vatican, așa că e binevenită racheta de la mine. O să îi fac cadou o rachetă și Gică un tricou de fotbal, cred. (n.r. – Veți vorbi despre naționala României?) Nu, nu, nu vorbesc! E supărat”, a spus Ilie Năstase, conform sursei menționate.

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Gică Hagi este optimist pentru ”dubla” cu Estonia

România va juca barajul de menținere în a doua urnă valorică din Liga Națiunilor împotriva Estoniei. Gică Hagi nu a fost prezent la tragerea la sorți de la Nyon, dar vestea a ajuns la urechile sale. Selecționerul consideră că România pleacă cu prima șansă pentru a ieși câștigătoare împotriva balticilor, însă duelul nu va fi unul facil.

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”Estonia este o echipă în fața căreia clar avem prima șansă, dar trebuie să avem respect față de ei. Nu au pierdut niciun meci acum, în grupă, și eu cred că au evoluat, au crescut. Cred că va fi un meci dificil, dar trebuie să trecem. Ce rost are să vorbim acum ce va fi în martie? Până în martie avem timp, vin sărbătorile, apoi e timp să pregătim meciul. Sperăm să ajungem cum trebuie și toți jucătorii să joace, să fie în formă și să avem cea mai bună formulă”, a declarat Gică Hagi.

Barajul pentru menținere, dintre România și Estonia, se va juca în două manșe, la finalul lunii martie. Turul va avea loc pe data de 27, la Tallinn, urmând ca returul să se dispute trei zile mai târziu, la București. ”Tricolorii” pleacă cu avantajul moral al duelurilor directe anterioare. România și Estonia s-au întâlnit de numai trei ori, iar toate partidele au fost adjudecate de selecționata lui Gică Hagi.

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