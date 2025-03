Gică Hagi și întrebarea pe care nu i-a pus-o niciodată lui Anghel Iordănescu nici după 27 de ani! ”Nu am vorbit cu nimeni despre gândurile mele”

a recunoscut , că a fost deranjat de o decizie a lui Anghel Iordănescu (74). ”Generalul” l-a înlocuit în minutul 56 al meciului România – Croația 0-1, ultima partidă a echipei naționale la Campionatul Mondial. Confruntarea a avut loc în optimile turneului final din Franța, în 1998.

Gică Hagi, deranjat de hotărârea lui Anghel Iordănescu: ”Nu mi-a plăcut asta”

”Regele” a fost contrariat din cauza hotărârii lui Iordănescu. Cu toate acestea, Gică Hagi nu doar că nu i-a reproșat nimic la momentul respectiv. A evitat să deschidă vreodată acest subiect într-o discuție cu fostul selecționer al României.

”Poate că am fi putut face mai multe în meciul din optimi cu Croația. Era o echipă bună, dar nu era mai bună decât a noastră. Până la urmă am pierdut dintr-un penalty și am părăsit competiția.

Era al treilea mondial consecutiv când eram eliminați de un penalty. Așa cum se întâmplase în Italia, așa cum se întâmplase în Statele Unite. Am ieșit de pe teren în minutul 56. Nu mă așteptam să fiu înlocuit și nu mi-a plăcut asta. Nu l-am întrebat niciodată pe Anghel Iordănescu de ce m-a scos atunci.

Eram convins că este ultimul meu meci la Națională. Luasem decizia, așa cum v-am povestit, înainte de turneul final”, a scris Gică Hagi în volumul autobiografic ”Drumul meu”.

Cel mai bun marcator din istoria naționalei României (35 de goluri, 125 de selecții), la egalitate cu Adi Mutu, s-a retras de la prima reprezentativă după eșecul cu Italia (0-2). ”Tricolorii” au fost eliminați atunci din sferturile EURO 2000.

Hagi: ”Nu am vorbit cu nimeni despre gândurile mele legate de retragere”

”Știam că este ultima mea Cupa Mondială. De fapt, luasem decizia ca după turneul din Franța să mă retrag din Echipa Națională. Ajunsesem la 33 de ani și mă gândeam că o să fiu prea bătrân în 2000, la Campionatul European. Nu am vorbit cu nimeni despre gândurile mele legate de retragere”, a mai transmis legendarul decar al României.