Gică Hagi şi Jan Urban, adversari în dueluri memorabile în Spania! Polonezul, decisiv într-un meci cu România la Varşovia

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Polonia – România este programat vineri, de la ora 21:45, în etapa a 3-a din Liga Naţiunilor, o confruntare între echipele care au dezamăgit în primele runde ale competiţiei. Gică Hagi şi Jan Urban vor fi în premieră faţă în faţă din postura de selecţioneri, după ce în trecut au fost adversari în prima ligă din Spania, dar şi în meciuri amicale interţări.

Jan Urban, palmares pozitiv în faţa lui Gică Hagi în meciurile Polonia – România

Cu 57 de meciuri şi 7 goluri, Jan Urban a îmbrăcat tricoul naţionalei Poloniei între 1985 şi 1991. Printre reuşite se numără şi un gol marcat într-un amical cu România disputat la Varşovia. Pe 12 aprilie 1989, pe stadionul Legiei Varşovia, actualul selecţioner al polonezilor a reuşit să deschidă scorul, în minutul 40, după ce a profitat de o gafă a lui Silviu Lung. Polonia s-a impus atunci, scor 2-1, singurul gol al tricolorilor fiind înscris de Ioan Ovidiu Sabău.

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Pe lângă amicalul din 1989, Jan Urban şi Gică Hagi au mai fost adversari, la naţională, în alte două ocazii. Pe 27 martie 1985, la Sibiu, România şi Polonia au terminat la egalitate, scor 0-0, într-un meci în care Urban a evoluat doar în prima repriză. Apoi, pe 2 septembrie 1987, la Bydgoszcz, Polonia s-a impus în faţa României, scor 3-1, iar de această dată actualul selecţioner al tricolorilor a fost schimbat pauză.

Jan Urban, hattrick în faţa lui Gică Hagi într-un Real Madrid – Osasuna de coşmar pentru madrileni

Dacă , după ce Real Madrid l-a achiziţionat de la Steaua, Jan Urban şi-a început aventura în Spania cu un an mai devreme, când Osasuna l-a transferat de la Górnik Zabrze. Prima confruntare iberică directă între cei doi a avut loc pe 30 decembrie 1990, pe Santiago Bernabeu, iar meciul a rămas unul de referinţă pentru formaţia din Pamplona.

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Osasuna a câştigat fără drept de apel pe terenul lui Real Madrid, scor 4-0, iar Jan Urban a reuşit meciul vieţii, cu trei goluri şi o pasă decisivă. În retur, nici polonezul şi nici Gică Hagi nu au fost pe teren la un alt meci fabulos între cele două echipe, o remiză, scor 3-3, la Pamplona. La finalul sezonului 1990-1991, Real Madrid a terminat pe locul 3, fiind urmată la un punct de Osasuna, ambele reușind calificarea în Cupa UEFA.

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Gică Hagi s-a revanşat în faţa lui Jan Urban cu un gol de la mijlocul terenului în sezonul 1991-1992

Următorul meci direct Gică Hagi – Jan Urban a fost câştigat de actualul selecţioner al României, pe 12.01.1992, când Real Madrid a învins-o pe Osasuna, pe Santiago Bernabeu, scor 5-2. De această dată, „Regele” a reuşit să-şi treacă numele pe lista marcatorilor, cu o dublă, dar şi să ofere o pasă decisivă.

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Primul gol al lui Gică Hagi din Real Madrid – Osasuna 5-2 a fost unul care a făcut înconjurul Spaniei şi nu numai. În minutul 32, după o minge pierdută de unul dintre adversari, Hagi a şutat de la mijlocul terenului şi l-a învins pe Roberto Santamaría. „Fiţi atenţi pentru că o să vedeţi un gol cum rar se vede pe un teren de fotbal”, avea să spună comentatorul spaniol al rezumatului meciului.

În returul sezonului 1991-1992, Gică Hagi a ieşit din nou în evidenţă în faţa lui Jan Urban, în Osasuna – Real Madrid 1-1. De această dată, „Regele” a fost decisiv la golul egalizator, după ce şutul lui de la distanţă a fost respins în faţă de portar, iar Emilio Butragueno l-a învins pe Roberto Santamaría. Acesta a fost şi ultimul duel între Gică Hagi şi Jan Urban.

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Jan Urban, sub presiune înainte de Polonia – România

Polonia a început modest Liga Naţiunilor, după 0-0 cu Bosnia şi 1-3 cu Suedia, iar presa de la Varşovia îi cere plecarea lui Jan Urban. De altfel, meciul cu România, în cazul unei înfrângeri, ar putea să ducă la demiterea antrenorului de 64 de ani. La conferinţa de presă premergătoare partidei de la Varşovia, .

„Nu simt că joc pentru post. O înfrângere ar apropia cu siguranță decizia respectivă. Dacă te gândești doar la asta, nu te concentrezi la ceea ce ar trebui să te concentrezi. În cazul nostru, meciul cu România. O victorie ne-ar ajuta să revenim în joc. Știm că dacă pierdem, lucrurile ar deveni mult mai dificile pentru noi, iar o victorie ne-ar permite să ne gândim la a termina cât mai sus în grupă”, a spus Jan Urban.