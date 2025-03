Gică Hagi își lansează cartea autobiografică ”Drumul meu”! Evenimentul începe de la ora 17:00, la Academia de Studii Economice din București

Gică Hagi a împlinit pe data de 5 februarie vârsta de 60 de ani, iar fostul mare fotbalist român a luat decizia de . Evenimentul oficial de lansarea va avea loc miercuri, 26 martie, în cadrul Academia de Studii Economice din București, sala Aula Magna.

Gică Hagi, o carieră formidabilă și ca jucător și ca antrenor

De la vârsta de 1o ani, „Regele” Gică Hagi a făcut sacrificii mari pentru a ajunge în topul celor mai buni fotbaliști, iar astăzi poartă titulatura de cel mai bun jucător român, fiind într-o galerie selectă. Acesta și-a continuat drumul în fotbal și după retragerea din activitate și și-a dedicat viața și banii acumulați de-a lungul timpului pentru a construi Academia de Fotbal Gheorghe Hagi.

Mai mult decât atât, la împlinirea vârstei de 60 de ani, Gică Hagi a luat decizia de a-și lansa cartea autobiografică ”Drumul meu”, în care vorbește despre toate sacrificiile și întâmplările din cariera sa de fotbalist și antrenor.

Lansarea oficială a cărții va avea loc miercuri, pe data de 26 martie, de la ora 17:00. Evenimentul va avea loc cadrul Academia de Studii Economice din București, sala Aula Magna. Prețul cărții este de 399 de lei și este deja disponibil la precomandă.

Gică Hagi a fost decorat cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de cavaler

În semn de recunoștință pentru contribuția sa în lumea sportului românesc, dar și pentru promovarea României la nivel internațional prin prisma carierei sale de fotbalist, .

Ceremonia grandioasă a avut loc la Palatul Cotroceni, la jumătatea lunii martie, atunci când „Regele” a fost decorat de președintele Ilie Bolojan. Fostul mare internațional român și este abia al șaptelea sportiv român care primește această distincție.

Mircea Lucescu (2009), Octavian Morariu (2012), Anghel Iordănescu (2014), Emerich Ienei (2017), Simona Halep (2018), Ivan Patzaichin (2019) și David Popovici (2022) au mai fost decorați cu Ordinul Național „Steaua României”. În prezent, există șase grade pentru Ordinul „Steaua României”: Colan, Mare Cruce, Mare Ofițer, Comandor, Ofițer și Cavaler.

Gică Hagi și-a ales cele mai frumoase momente din carieră

„E greu să aleg doar un moment dintr-o carieră de 18 ani. În România am cucerit o Supercupă, am jucat la o echipă foarte mare, am jucat finala Champions League. Am concurat cu cei mai buni din lume.

Dacă e vorba de echipa națională, aleg America 1994. Eram frumos rău, slăbisem. Aveam 72 de kilograme. Aveam o ambiție enormă să demonstrez. Am muncit foarte mult, 7-8 luni ca să fiu cel mai bun acolo. M-am tuns scurt, ca un soldat. Am avut și o echipă foarte bună. La Mondial am excelat. Eram decisiv la fiecare meci.

Real Madrid și Barcelona m-au dezvoltat, m-am făcut un fotbalist complet. Până atunci era multă anarhie. Acolo am învățat să joc într-o echipă, care e rolul tău. Iar la Galatasaray am dat tot ce am avut mai bun.

Din cele peste 300 de goluri marcate, 70% sunt din afara careului. Ne speriem dacă le vedem pe toate. Eu marcam foarte mult pentru că mi s-a zis de mic să trag la poartă când mă întorc. Uitați-vă la golul meu cu AS Monaco, cum s-a dus mingea, ce viteză a avut. Rămân cu Cupa UEFA și Supercupa Europei în care am bătut-o pe Real Madrid.

Sunt și multe regrete. O dată performezi, o dată nu. Am luat roșu în finala Cupei UEFA… Sunt momente în care am greșit, am făcut și greșeli. Dar toți greșim. Dar important e ce reușite e ai, nu ce ai greșit. Eu nu vreau să lucrez cu oameni care spun că nu se poate sau e greu”, a declarat Gică Hagi, în cadrul unei conferințe de presă.