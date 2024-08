Gică Hagi și Mihai Bălașa au distrus arbitrajul lui Marcel Bîrsan din UTA – Farul 1-1: „S-a văzut din tribună că e penalty! / A venit cu un obiectiv clar!”

Gică Hagi și Mihai Bălașa l-au criticat aspru pe arbitrul Marcel Bîrsan la finalul meciului din etapa a șaptea a Superligii.

Gică Hagi: „Să nu dai penalty la Bălașa e prea mult!”

Farul Constanța a smuls un punct pe finalul meciului cu UTA Arad. În minutul 90+5, Denis Alibec a inventat o pasă pentru Victor Dican, iar apărătorul adus în această vară de Gică Hagi a stabilit scorul final, 1-1, după ce „Bătrâna Doamnă” a punctat prin Van Durmen, în minutul 22.

Numai că, marea supărare a „Regelui” a fost faza petrecută în minutul 58, în urma căreia s-a ales cu un cartonaș galben pentru că a protestat că Marcel Bîrsan nu a arătat punctul cu var.

În opinia lui Gică Hagi, arbitrul a procedat greșit când nu a acordat lovitură de pedeapsă la faultul lui Denis Hrezdac asupra lui Mihai Bălașa. Pe lângă asta, „centralul” a fost acuzat că a fragmentat jocul de pe arena Francisc Neuman.

„Să mă aștept la ceva mai mult din partea arbitrului sau a noastră? Eu zic că am făcut ce a trebuit, am venit în deplasare la UTA, o echipă bună făcută de Mircea, am condus jocul, am avut ocazii, am depus presiune, dar să nu dai penalty la Bălașa e… chiar ne ia… e prea mult! Eu așa cred.

Ce să analizeze? E penalty, s-a văzut din tribună! L-a ținut, a dat cu capul și aia a fost. Cine sunt eu să cer explicații? Eu sunt doar un antrenor, dar când îl vezi că e clar… cu FCSB am primit în ultimul minut penalty. Nu a ieșit, nu a zis nimeni nimic. Tot timpul câte 2 minute pauză, dacă a făcut arbitrul semn de ce a iuțit jocul adversarul.

Atunci să jucăm la 2-3 minute. Ce să facem? Știam că întâlnim o echipă foarte bună acasă, publicul chiar e fantastic, își încurajează echipa. Lăsând la o parte tranziția negativă, da, am ținut jocul sus, am fost și eu inspirat când l-am trimis pe Dican sus și a dat cu capul”, .

Mihai Bălașa: „Domnul arbitru și domnii de la VAR nu știu ce au făcut!”

De aceeași părere este și Mihai Bălașa. Stoperul Farului Constanța susține că a fost faultat clar în careu și că echipa sa trebuia să beneficieze de o lovitură de pedeapsă în repriza a doua a meciului din runda a șaptea a Superligii.

„Cred că în seara asta merităm mult mai mult, am dominat jocul. Am avut ocazii, meritam mult mai mult, dar domnul arbitru și domnii de la VAR nu știu ce au făcut. Nu știu ce vrea domnul Bîrsan. Dacă te duci la el îți zice să pleci.

Din păcate, ăștia sunt arbitrii de la noi din țară. A venit cu un obiectiv clar în seara asta. Nu îmi place să vorbesc despre arbitraj, dar să continuăm așa nu se poate!

Dacă nu mă înșel, UTA a avut o singură fază de poartă din cornerul nostru. Am ratat foarte mult, dar cred că o să vină și momentul nostru. Nu avem ce să facem, mergem înainte și sperăm să creștem de la meci la meci”, a declarat Mihai Bălașa la finalul meciului.