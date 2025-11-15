Sport

Gică Hagi și Simona Halep, în aceeași echipă la Asia Express? Anunțul făcut de Gabi Tamaș și Dan Alexa

După victoria de la Asia Express, Gabi Tamaș și Dan Alexa au făcut un anunț neașteptat. Numele lui Gică Hagi și al celebrei Simona Halep sunt în prim plan.
Valentina Vladoi
15.11.2025 | 08:00
Gica Hagi si Simona Halep in aceeasi echipa la Asia Express Anuntul facut de Gabi Tamas si Dan Alexa
Dan Alexa și Gabi Tamaș îi vor pe Gică Hagi și Simona Halep la Asia Express. Sursă foto: Instagram / colaj fanatik
Dan Alexa și Gabi Tamaș au dezvăluit pe cine ar propune pentru următorul sezon de la Asia Express. Și iată că cei doi au ajuns la concluzia că Gică Hagi ar face o echipă perfectă cu faimoasa Simona Halep.

Dan Alexa și Gabi Tamaș îi vor pe Gică Hagi și Simona Halep la Asia Express

După întreaga experiență Asia Express, Dan Alexa și Gabi Tamaș și-au dat seama cine se poate descurca. Aceștia au fost întrebați ce propunere au pentru noul sezon și nu au stat deloc pe gânduri.

Dan Alexa este de părere că Gică Hagi și Simona Halep ar fi echipa perfectă. Totodată, el a mai adăugat că Asia Express vine mai degrabă cu probe mentale și nu fizice, astfel că ”Regele” ar putea trece cu brio peste ele.

Antrenorul e de părere că și fetele s-au descurcat de minune în competiție. Astfel, Simona Halep ar avea și ea șanse de reușită dacă ar accepta într-adevăr provocarea în noul sezon.

„Pe Gheorghe Hagi! La «Rege», direct, să-l văd pe «Regele fotbalului» așa. Cu Simona Halep. Hagi cu Halep în aceeași echipă! Eu cred că ar face față. Nu sunt probe fizice, sunt probe mentale. Sunt și fete, uite, că am avut și noi sezonul acesta…

De exemplu Karmen «Minune» Simonescu și Olga Barcari. Alina, la fel. Incredibile au fost! La un moment dat am simțit competiția, pentru că îi vedeam foarte buni. Și de multe ori am pierdut curse. A fost un sezon cu echipe foarte bune”, a mai afirmat Dan Alexa, pentru Libertatea.

Mesajul postat de Gabi Tamaș după victoria de la Asia Express

Amintim faptul că Gabi Tamaș și Dan Alexa au plecat acasă cu premiul cel mare de la Asia Express. Cei doi s-au descurcat cu brio în competiție și au fost extrem de încântați de reușite lor.

De altfel după victorie, Gabi Tamaș a postat și un mesaj pe contul personal de socializare. Acesta a ținut să le mulțumească tuturor pentru susținerea acordată în această experiență.

Totodată, acesta s-a bucurat din plin de trăirile pe care le-a avut. Nici el și nici Dan Alexa nu se așteptau să ajungă atât de departe, însă iată că lucrurile au mers mai bine decât s-ar fi așteptat.

„Evident, spiritul competiției e în noi, fără doar și poate, și nu avea cum să nu se instaleze într-o confruntare la un asemenea nivel. Suntem fericiți pentru tot ce am trăit acolo și, sincer, nu ne-am așteptat să ajungem unde am ajuns.

Un alt câștig la fel de important este faptul că am câștigat prieteni, am câștigat o familie, am cunoscut niște oameni absolut extraordinari.”, e o parte din mesajul distribuit de Tamaș pe rețelele sociale.

