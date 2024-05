Gică Hagi, șocat de umilința trăită de Farul cu Sepsi! ”Vom vedea cu cine mergem înainte”

”Marinarii” au avut o în fața covăsnenilor în care erorile s-au ținut lanț. În urma acestei umilințe, campioana en-titre și-a diminuat șansele de a mai prinde un loc de cupe europene.

Gică Hagi, reacție vehementă după Farul – Sepsi 1-4

La finalul partidei Farul – Sepsi 1-4, care a deschis etapa a 8-a a play-off-ului din SuperLiga, Gică Hagi a fost extrem de dezamăgit de felul în care s-au prezentat elevii săi și a anunțat schimbări masive pentru sezonul viitor.

”Cred că în primul rând nu mai suntem echipa de anul trecut. Nu că ne-au plecat jucători, dar nu mai avem aceeași mentalitate, aici am greșit tot anul. Credeam că am început să avem o mentalitate de luptători, dar se pare că anul ăsta toate momentele importante, cele 4-5 care au fost, le-am pierdut.

Era cumva normal să ajungem la un meci ca aceasta să-ți fie rușine. Trebuie să-i felicităm pe cei de la Sepsi. Au venit, au jucat, au făcut un fotbal foarte agresiv. Din păcate am greșit azi. O seară greu de uitat. Trebuie să găsim soluția, cauza și să mergem înainte, că așa e în fotbal. Nu poți să mergi în continuare așa.

Cred că nu toți am împins în aceeași direcție. Nu puteau fi relaxați când tu le arăți zi de zi imagini, am vorbit înainte de meci că e joc important. De la început am fost surprinși, gol pe centru, ca la copii. Suntem la cald și nu vreau să zic multe lucruri. E bine că avem multe zile la dispoziție, trebuie să găsim soluții.

Sper să fiu inspirat în tot ce fac. E o săptămână importantă pentru noi în care trebuie să reflectăm mult, că ne așteaptă două meciuri foarte grele. Am obligația să găsesc soluții după acest meci. Eu cred în ce fac, o să încerc să schimb situația. O să discutăm cu toții și vom vedea cu cine mergem înainte”, a declarat Hagi.

Farul, primă repriză de coșmar

Farul a avut o . Erorile în defensivă au curs pe bandă rulantă și Pavol Sanfranko a reușit primul său hattrick din carieră. Slovacul a deschis scorul după doar 66 de secunde, după gafele lui Dragoș Nedelcu și Narek Grigoryan.

După alte 20 de minute, Sepsi a reușit să-și dubleze avantajul prin același Safranko, după o nouă eroare de cascadorii râsului a lui Dragoș Nedelcu. În minutul 34, slovacul și-a încununat prestația cu un nou gol. Kallaku a centrat perfect din partea stângă și atacantul lui Sepsi a pus latul dintr-o poziție simplă, din 6 metri.

Întâlnirea Farul – Sepsi a fost marcată de un moment trist pentru fotbalul românesc, care a dus la întrerupere pentru câteva momente. Nemulțumiți de scorul arătat pe tabela de marcaj, 0-3, .