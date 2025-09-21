Sport

Gică Hagi, spectator de lux la Bașakșehir – Alanyaspor. Cum s-a descurcat Ianis în prima repriză, după ce a fost aproape să marcheze de două ori!

Etapa a 6-a din Turcia a venit cu meciul Bașakșehir - Alanyaspor. Ce a făcut Ianis Hagi în prima repriză, chiar sub ochii tatălui său.
Mihai Dragomir
21.09.2025 | 18:30
Gica Hagi spectator de lux la Basaksehir Alanyaspor Cum sa descurcat Ianis in prima repriza dupa ce a fost aproape sa marcheze de doua ori
Ianis Hagi, aproape de gol cu Bașakșehir. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Alanyaspor, cea care a ținut-o în șah pe Fenerbahce etapa trecută, joacă în runda cu numărul 6 contra lui Bașakșehir. Ianis Hagi, cel care nu a avut drept de joc în partida precedentă, a fost aproape de gol chiar sub ochii tatălui său.

Ianis Hagi a fost aproape să marcheze sub ochii lui Gică Hagi

O nouă etapă din campionatul Turciei, un nou meci interesant. Bașakșehir, echipa eliminată din cupele europene de Universitatea Craiova, a primit vizita lui Alanyaspor duminică după-amiază. Ianis Hagi a fost trimis pe teren din primul minut.

„Prințul” a fost aproape să marcheze de două ori. În prima fază, internaționalul român a șutat puternic de la mare distanță, iar balonul a trecut de portarul advers, care a reușit să intervină în ultimul moment și să rețină mingea în brațe.

Lovitură liberă cu efect a „Prințului”

Shomurodov a dat însă primul lovitura, pentru gazde, deschizând scorul în minutul 29, după ce a primit assist de la portughezul Miguel Crespo. Ulterior, în minutele de prelungire ale primei reprize, Ianis Hagi putea restabili egalitatea.

Fotbalistul român și-a asumat responsabilitatea executării unei lovituri libere din flancul stâng. El a tras din nou puternic, pe poartă, mingea trecând puțin alături de buturile apărate de Sengezer.

Oaspeții au revenit însă pe tabelă în repriza secundă, cu puțin după startul acesteia. Ogundu a marcat în minutul 52 și a trezit din nou speranțele echipei sale. Shomurodov  a marcat din nou apoi, dar intervenția VAR a condus la anularea golului pe motiv de offiside.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
