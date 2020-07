Gică Hagi știe cum poate crește fotbalul din România: ”Aș investi în programe sociale, dar nu avem educație, profesori și școală”

Antrenorul echipei FC Viitorul, Gică Hagi, știe cum poate crește fotbalul din România și a dezvăluit ce trebui făcut pentru a reveni la nivelul de altă dată.

Formația ”Regelui” și-a asigurat primul loc în play-off-ul din Casa Pariurilor Liga 1 după victoria din meciul cu Chindia Târgoviște, scor 4-1.

După această realizare, Hagi a avut un discurs reținut și a transmis că este supărat pe mai mari fotbalului, deoarece nu există un proiect clar pentru creșterea sportului.

Gică Hagi crede că fotbalul din România poate crește

”Dacă mâine aș conduce România aș investi în programe sociale. România are bani și este bogată, dar nu avem educație, profesori și școală. Cei de afară au luat ce am avut mai bun și noi am rămas… puțin în spate”, a spus Gică Hagi despre creșterea fotbalului din România.

”Pe vremea mea, sportul era prioritate. Partidul ne-a crescut să fim cei mai buni. Totul înseamnă mediul în care trăiești! Ce mănânci, cum trăiești… Copiii de 20 de ani… În ce mediu cresc ei? În ce mediu? Poți să-mi spui? În ce mediu?”, a declarat ”Regele” la emisiunea Fotbal Club.

Hagi este de părere că generația care ne-a reprezentat la Europeanul de tineret va fi una mai de succes decât cea în care anucta el: ”Generația de U21 poate să ne depășească pe noi cei din Generația de Aur. O spun cu mâna pe inimă!

Noi jucam semifinale și finale în Europa, dar eram tineri cu bătrâni. Ei au făcut de două ori ce am făcut noi. Ei sunt tineri și trebuie să-i susținem! Trebuie să avem un proiect care să depășească Generația de Aur”.

Tehnicianul Viitorului nu a ascuns faptul că își dorește un campionat cu 18 echipe: ”Eu sunt mic și nu sunt important. Avem copii talentați și trebuie să le dăm condiții. România s-a dezvoltat când au fost 18 echipe. Suntem țară de 20 milioane de oameni, nu de 8 milioane”.

”Trebuie neapărat să dezvoltăm două cluburi puternice de 20 de milioane, ca să ne putem bate cu ăia de au 100 de milioane. Noi avem cluburi de 10 milioane! Ce să facem cu 10 milioane?”, a încheiat Hagi.

