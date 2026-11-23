ADVERTISEMENT

Prima echipă națională de fotbal a României calificată la un Mondial după 1994, . Jucători de la Real Madrid, AS Roma, Villarreal, Fiorentina sau Gladbach sunt liderii unei generații speciale. Hagi a vrut să le fie aproape la Doha, să le transmită încredere și forță.

Cu toate că FANATIK e singura instituție media din România acreditată la Mondial, și, implicit, publicul. A refuzat să facă orice comentariu și, de asemenea, să permită până și realizarea unei fotografii alături de Florinel Coman, care să ajungă la cititori. Pentru a înțelege atitudinea bizară a „Regelui”, FANATIK a luat legătura cu persoane din apropierea lui Hagi. Acestea au construit imaginea unei luni dificile pentru Hagi, la finalul căreia antrenorul a uitat să facă diferența între informarea corectă a asistenței și atacurile de care s-a simțit vizat.

ADVERTISEMENT

De ce a ales Hagi să ignore presa la Doha?

Selecționerul a traversat două luni intense, cu 6 meciuri în Nations League. România a pierdut 5 dintre ele și a câștigat doar unul. Hagi a încercat să-și păstreze calmul în conferințele de presă la care a participat, a și glumit de multe ori cu jurnaliștii, în ciuda presiunii tot mai mari pe care a acumulat-o pe umeri. Întrebările care i-au vizat alegerile tactice, sau deciziile din timpul partidelor, repetate permanent, l-au deranjat. Dincolo de prezența camerelor, lui Hagi i-a fost mai greu să-și păstreze versiunea de fine-tuning.

„Gică a muncit mult pentru meciurile astea, dar lucrurile n-au ieșit așa cum își dorea. E obsedat de fotbal, doar îl știți. A făcut eforturi mari în ultimele două luni, a schimbat o mulțime de idei, a lucrat cu stafful permanent. I-au trecut multe prin cap și prin suflet, a fost un roller-coaster emoțional tot ce s-a întâmplat. În sensul că a tot încercat să se ridice atât pe el, cât ș pe ceilalți de lângă el din prăpastie, să facă față dezamăgirii pe care am simțit-o cu toții. Era conștient că nu va fi menajat după rezultatele din Nations League. Dar, chiar și așa, l-au ajuns atacurile. Și, mult mai mult decât ceea ce s-a zis despre el, l-a supărat ofensiva la Ianis, pe care a considerat-o nedreaptă”, explică o sursă FANATIK ce a condiționat dialogul cu garantarea anonimatului.

ADVERTISEMENT

În această notă, Hagi a confundat atmosfera de la București cu cea relaxată de la turneul final din Qatar. Selecționerul are timp până la finalul lui martie să găsească soluții care să regleze problemele multe și mari din jocul României. Naționala se „încălzește” pentru preliminariile Euro 2028 în dubla cu Estonia, din martie, din barajul Nations League.

ADVERTISEMENT

Susținere totală pentru Hagi din partea FRF

Prestațiile și rezultatele sub așteptări ale României din ultimele luni nu au schimbat planurile FRF în privința continuării cu Hagi. Gică mai are contract până în 2030. Informațiile FANATIK sunt că Răzvan Burleanu, președintele Federației, Hagi este implicat și la nivel strategic de FRF și are un cuvânt important de spus inclusiv la instalarea selecționerilor care activează la naționalele de juniori și tineret.

ADVERTISEMENT

Primul obiectiv major al lui Hagi de la revenirea pe banca României este calificarea la Euro 2028, competiție care va fi organizată în Marea Britanie și Irlanda.