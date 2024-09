Gică Hagi, supărat după Farul Constanța – CFR Cluj 0-3: „Sunt multe lucruri de schimbat. E o înfrângere dureroasă”

. Jucătorii antrenați de Gică Hagi nu au reușit să obțină niciun punct din această partidă, fiind învinși cu 0-3 de ardeleni.

Gică Hagi, dezamăgit de jocul echipei după Farul Constanța – CFR Cluj 0-3

După , Gică Hagi s-a arătat vizibil supărat la conferința de presă și consideră că mai sunt lucruri de schimbat pentru ca Farul să redevină o echipă puternică.

„Nu am știut să controlăm ambele faze ale jocului și să creștem intensitatea acestuia. Nu am fost noi înșine. Am început bine, ei ne-au dat mingea să o avem, dar trebuia să gestionăm mult mai bine posesia.

Am avut doar o mare ocazie de gol. Știam că fotbalul este făcut din mici detalii. Ei au marcat și, de atunci, am pierdut din claritate și încredere. La final, scorul a fost 3-0.

Am suferit o înfrângere dureroasă acasă. Trebuie să reflectăm, sunt multe lucruri de schimbat”, a declarat Gică Hagi, după Farul – CFR Cluj 0-3.

Gică Hagi, după Farul Constanța – CFR Cluj 0-3: „Nu poți juca în aceste condiții”

Având în vedere că SuperLiga se va întrerupe pentru următoarele două săptămâni pentru meciurile echipelor naționale, Gică Hagi a declarat că o victorie în meciul cu CFR Cluj putea ajuta foarte mult moralul jucătorilor pentru viitor.

„În contextul pauzei de două săptămâni, ar fi fost mai bine să câștigăm, ne-ar fi dat încredere. Acum, trebuie să schimbăm lucrurile și să găsim soluții. Nu există nimic care să ne mulțumească, poate doar începutul.

Defensiv, s-a dorit, s-a alergat, s-a încercat. Ofensiv, însă, am produs prea puțin și am fost prea previzibili. Nu poți juca în aceste condiții.

Nu am avut calitate nici în circulația mingii, nici în combinații, nici în atac. Când o echipă ca CFR îți marchează un gol, este clar că lucrurile devin dificile”, a mai declarat Gică Hagi.

Gică Hagi: „Va fi un an greu”

Patronul Farului consideră că acest sezon este unul greu pentru formația constănțeană și speră că lucurile se vor îmbunătăți în meciurile care urmează.

„Din ce văd eu, va fi un an greu. Echipa suferă în momentul acesta și nu vreau să vorbim individual. Ca și colectiv, nu am reacționat bine. Suporterii probabil sunt dezamăgiți, ca toată lumea. Trebuie să reflectăm și să vedem ce este de făcut”, a mai completat Gică Hagi, după Farul – CFR Cluj 0-3.