Gică Hagi, supărat după Farul Constanța – Oțelul Galați 0-1: „Nu îmi explic! Am făcut prea puțin”

„Regele” a fost deranjat de faptul că echipa sa a primit gol chiar la ultima fază a meciului, dar și pentru că jucătorii săi au ratat mai multe ocazii bune, din care se puteau desprinde pe tabela de marcaj.

Gică Hagi, supărat după Farul Constanța – Oțelul Galați

înfrângerea suferită de Farul Constanța împotriva Oțelului Galați, mai ales că unicul gol al partidei s-a înscris chiar la ultima fază a duelului:

„A fost un meci echilibrat. Am făcut cea mai proastă primă repriză. Nu am nicio explicație, totul stă în muncă. Nu pot să-mi explic, totul stă în maniera în care am jucat.

Trebuia să fim limpezi, concreți, să marcăm. Întâlneam o echipă care știam că iese la joc, iar din păcate nu am făcut ce trebuie, iar fotbalul te pedepsește.

Noi nu am câștigat un duel în careu în ultimele minute. Mai devreme sau mai târziu trebuia să primim gol. Doare, avem un an greu, cum am spus de mai de mult”.

„Am avut prea puține ocazii!”

„Am luat multe goluri anul ăsta. Dar eram într-un proces de 3-4 săptămâni în care trebuia să ne revenim, din păcate tot ce s-a întâmplat în ultimele două săptămâni s-a văzut în prima repriză.

În a doua repriză, am încercat să repar ceva, să fac ceva. În atac noi ne-am antrenat 7-8 zile. Am încercat să pregătim meciul două zile, le-am spus ce au de făcut”, a .

„Le-am spus că Oțelul e o echipă care luptă și trebuia să știm să câștigăm duelurile, am fost prea lenți, am dat prea multe pase în spate, fără scop tactic.

E greu să ajungi să dai la poartă. Am avut prea puține ocazii de poartă. Nu e nimic capital, ne e greu, ăștia suntem, toți trebuie să uite ce am făcut în trecut, să nu stăm cu nasul prea sus.

Să coborâm la nivelul nostru și să câștigăm meciuri, să nu ne gândim că suntem echipa care a câștigat campionatul sau că suntem prea buni, că altfel nu facem nimic.

Trebuie să ne împărțim pe mai multe fronturi, din acest motiv am lăsat tinerii astăzi, pentru a putea să joace în Champions League”, a mai spus „Regele”.