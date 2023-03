Gică Hagi, supărat înainte de Rapid – Farul: „I-am pierdut, am avut ghinion”. Ce absenți au „marinarii”. Video

Gică Hagi a vorbit despre problemele de lot . Antrenorul a pierdut trei jucători după meciurile echipelor naționale.

Gică Hagi, îngrijorat înainte de Rapid – Farul: „Pauza nu a fost așa bună pentru noi”

Gheorghe Hagi a prefațat meciul din Giulești și e convins că Farul va trebui să tragă din greu pentru a câștiga: „Ne așteaptă un meci foarte greu din toate punctele de vedere. Rapid este o echipă foarte bună, face ambele faze foarte bine și joacă foarte bine acasă, e foarte greu să câștigi în Giulești. Dar suntem încrezători, am început bine play-off-ul și cred că putem continua pe același drum”.

Meciurile echipei naționale n-au fost însă un răgaz bun pentru Farul, care a avut foarte mulți jucători lot, iar unii s-au întors cu probleme medicale: „Pauza nu a fost așa bună pentru noi, am avut ghinion, i-am pierdut pe Băluță și Popescu, Sîrbu are și el o problemă la genunchi și nu poate juca în acest meci. Sperăm să găsim soluții foarte bune, să ne depășim și să facem un meci perfect pentru a lua ceea ce ne dorim, cele 3 puncte”.

, însă Hagi nu are detalii despre starea lui de sănătate: „Nu am vorbit cu Băluță să văd ce are, cât de grav este. Asta e, se întâmplă, astea sunt riscurile din fotbal.

Sperăm ca jucătorii să se întoarcă foarte bine de la loturile naționale, să aibă un randament foarte bun. Trebuie să vină la echipa de club cu mintea și corpul și să se gândească la meciurile pe care le avem”.

Hagi a comentat prestația României din meciurile cu Andorra și Belarus

Inevitabil, discuția a curs și către prestația „tricolorilor” în debutul preliminariilor: „Obiectivul era să luăm 6 puncte din cele două meciuri. Echipa României a făcut două meciuri în care a arătat că știe să joace la victorie.

A avut momente bune, le-a exploatat. Lucrul fundamental este că a luat 6 puncte. Stăm foarte bine în clasament, este un început foarte bun”, a mai spus „Regele” .

Ciprian Marica e convins că Farul poate câștiga în Giulești: „Avem un avantaj moral în fața lor”

Ciprian Marica, acționarul minoritar al Farului, a declarat la FANATIK SUPERLIGA că echipa sa are a doua șansă în Giulești: „Nu, noi mergem să câștigăm cele trei puncte, mai ales că avem un avantaj moral în fața lor. Am reușit să câștigăm ultimele partide cu ei. Maxim un egal au scos. Ar fi și așa, finul să bată nașul. Nu se poate. Să sperăm că nu acum. Mai ales că putem să câștigăm campionatul.

Noi suntem cu mai multe șanse, așa că nu ar fi indicat. Glumesc, nu va fi ușor și jucând acasă Rapidul are șanse în plus. Vrem să credem că suntem favoriți pentru că jucăm un fotbal de calitate și pentru că suntem pe primul loc. Rapid are șanse”.