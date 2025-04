Gică Hagi surprinde după ce Farul s-a calificat în semifinalele Cupei României Betano: „Pe noi ne interesează campionatul”

Farul Constanța este , după un succes clar obținut pe teren propriu, în fața revelației Unirea Alba Iulia. Constănțenii au reușit să marcheze de trei ori în poarta adversarei, dar jocul nu a fost deloc unul ușor pentru elevii lui Gică Hagi.

Gică Hagi: „Am stat bine la fazele fixe și cred că din cauza asta am și câștigat meciul”

Farul Constanța a făcut un pas important către câștigarea Cupei României Betano, după o calificare en-fanfare în faza semifinalelor. Gruparea antrenată de Gică Hagi a învins Unirea Alba Iulia, scor 3-0, dar soarta partidei a fost decisă pe finalul jocului.

Echipa din a treia divizie a României a ratat mari ocazii de gol în prima repriză, a avut chiar și o bară, plus câteva mingi scoase de portarul Ducan. La finalul partidei, antrenorul constănțenilor a tras concluzii după această victorie.

Mai mult decât atât, „Regele” a surprins la flash-interviu și a declarat că principalul obiectiv al echipei rămâne salvarea de la retrogradare, Cupa fiind doar un bonus pentru club.

„Până la urmă s-a văzut că avem o experiență puțin mai mare. Am făcut multe schimbări, veneam după o deplasare foarte grea și lungă la Botoșani, am riscat, trebuia să dau și minute celor care au jucat mai puțin. Unii au confirmat, alții mai puțin. Știam că întâlnim o echipă a lui domn profesor, niciodată nu am marcat noi trei goluri cu el.

O echipă disciplinată tactic, o echipă puternică fizic, știam că va fi dificil și la fazele fixe, o echipă capabilă să marcheze. Am văzut meciul cu Sepsi, cred că am pregătit meciul bine, am stat bine la fazele fixe și cred că din cauza asta am și câștigat meciul. (n. r. despre Luca Băsceanu) El a fost cel mai bun din academie, a așteptat să îi vină rândul, a ieșit campion național, a făcut diferența, mai are niște lucruri de pus la punct.

Trebuie să devină competitiv, să mai lucreze, să facă tranziție, să facă și faza a doua, să interpreteze jocul mai bine, dar este un jucător ofensiv foarte bun. (n. r. despre adversarul din semifinale) Nu am vorbit anul acesta nimic de Cupă, tot ce vine este un bonus, pe noi ne interesează campionatul. Avem meciuri grele, suntem într-o situație pe care o știm, suntem realiști.

Știam că o să avem un an greu, se confirmă și trebuie să facem față. Trebuie să fim foarte atenți în campionat, acolo trebuie să fim pragmatici, ce vine în rest este un bonus”.

Gică Hagi, despre situația stadionului din Constanța

Stadionul nou care urmează să se construiască în Constanța prin intermediul Companiei Naționale de Investiții îi va purta numele marelui Gică Hagi. Lucrurile nu stau deloc bine însă în ceea ce privește anul de finalizare al arenei.

La începutul acestui an, primarul Vergil Chițac a vorbit despre o întârziere a construcției, motivând că birocrația dă mari bătăi de cap, iar suporterii Farului .

„(n. r. despre protestul fanilor legat de stadion) La Pitești se face? Sunt în derulare anumite lucruri. Totul e perfect în România? Dacă se va construi undeva stadion mâine în România, la Constanța și la Pitești, eu asta știu. Știu că s-a aprobat, deci și Constanța și Pitesti vor fi primele stadioane în care se va investi”, a declarat Gică Hagi.