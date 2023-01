Gică Hagi surprinde după FCSB – Farul 2-3: „Toată România a sărbătorit victoria noastră, pentru că Hagi e un brand național!”

„Regele” a explicat motivul pentru care o mare parte a țării s-a bucurat de victoria echipei sale, deși FCSB este cea mai simpatizată echipă din România.

Gică Hagi surprinde după FCSB – Farul

Gică Hagi a surprins după victoria obținută de , spunând că mulți suporteri din România s-au bucurat pentru victoria „marinarilor”:

„O mare parte a României cred că a sărbătorit victoria noastră. România e mai mult cu Gică Hagi, care e un brand național. Toată lumea se bucură când faci o performanță deosebită.

Am arătat foarte bine și am câștigat un meci extraordinar. Am avut un atacant care face diferența în România, îl cheamă Alibec, am avut curaj și l-am avut și pe cel de pe bancă, care a avut curaj să bage tineri, de notă că Academia noastră produce talente”.

„Eu trebuie să iau decizii care fac bine echipei, am fost inspirat. Clubul nostru se bazează pe Academie, pe jucători români și pe jucători străini, care dacă nu fac diferența, pot fi schimbați și în minutul 30.

Adevărul e că norocul ți-l faci prin anumite decizii. Totdeauna ai oportunitatea să iei decizii, iar eu și jucătorii mei am făcut asta. Uitați-vă ce au făcut jucătorii noștri când am egalat, că s-au dus să ia mingea din poartă, să mai dea un gol.

După, fiecare am plecat acasă, eu am fost la soție că eram în București”, a mai spus Gică Hagi, la TV .

„L-am făcut pe Alibec să se simtă campion!”

„Nu l-am făcut eu pe . Trebuie să știi să vorbești individual cu el. Jocul colectiv există și să-l faci să se simtă campion.

Pitu a rămas impresionat de tot ce a văzut. Bordeaux e un club extraordinar, știa unde se duce, un club de mare tradiție”, a .

„E o parte sensibilă al fiecărui club cu suporterii. Nu cred că în Europa s-a oprit un meci. Așa și mâine poate să vină cineva să spună să plece machidonii din țară, asta nu înseamnă că plecăm din țară. Măsura cea mai drastică e să evacueze suporterii, nu să oprești meciul.

Meciul de fotbal e făcut să se vadă, să se transmită. Nu putem să creăm un precedent foarte periculos, suporterii strigă cum vor”, a mai spus „Regele”.