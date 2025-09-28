Sport

Gică Hagi, susţinere totală pentru Ianis Zicu: “Nu se bagă! Are mare încredere în el”

Florin Bratu a vorbit despre Ianis Zicu la Farul după remiza cu Dinamo și a dezvăluit câtă susținere are din partea lui Gică Hagi.
Sebastian Coleasa
28.09.2025 | 15:15
Gica Hagi sustinere totala pentru Ianis Zicu Nu se baga Are mare incredere in el
EXCLUSIV FANATIK
Florin Bratu, despre relația dintre Ianis Zicu și Gică Hagi. Sursa Foto: Colaj FANATIK

Florin Bratu îl apreciază pe fostul coleg de la Dinamo pentru pasul pe care l-a făcut în acest sezon. Fostul atacant din Ștefan cel Mare a mărturisit că Ianis Zicu face o treabă bună la Farul și că are parte de multă susținere din partea lui Gică Hagi.

ADVERTISEMENT

Gică Hagi, susţinere totală pentru Ianis Zicu

La FANATIK DINAMO, Florin Bratu a recunoscut că Ianis Zicu are parte de susținere din partea lui Gică Hagi și că acesta din urmă nu se bagă la echipă peste antrenor. Bratu susține că acest lucru îi va da și mai multă încredere lui Zicu, pe lângă rezultatele pozitive. Fapt care îl va ajuta enorm în cariera de tehnician.

„Zicu e așezat. Vine după performanța asta în care a promovat cu Metaloglobus când nimeni nu se aștepta și cu resurse puține. A promovat de pe locul 5, pentru că au fost 2 echipe care nu au avut drept de promovare, dar asta nu e problema lui.

ADVERTISEMENT

A reușit să scoată o echipă de Liga 1, pe Poli Iași. Au avut un joc bun la acel baraj. A fost răsplătit cu acel contract la Farul Constanța, acolo unde i s-a dat încredere.

“Nu se bagă! Are mare încredere în el”

Din ce informații am eu, Gică Hagi îl susține foarte mult. Gică nu se bagă, îl lasă și are încredere în el. E un lucru fantastic. Ianis nu are un lot foarte bun și încearcă să reconstruiescă. Au mai venit 3-4 jucători. Joacă cu 2 fundași centrali experimentați care sunt la limită cu vârsta, dar îți faci treaba cu ei.

ADVERTISEMENT
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen....
Digi24.ro
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen. Ben Hodges, legată de Germania 1935

Ganea fundaș stânga care face un sezon bun. Aveam impresia că l-am pierdut pe Ganea, dar uite că și-a revenit aici la Farul. Iancu știe fotbal, dar nu cred că se mai simte important. A trecut timpul, nu prea a mai jucat și nu are meciuri în picioare.

ADVERTISEMENT
La 30 de ani, a ieșit cu un puști de 17 ani și...
Digisport.ro
La 30 de ani, a ieșit cu un puști de 17 ani și a spus totul, după ce imaginile au făcut înconjurul lumii și a aflat adevărul

Când nu ai meciuri în picioare, nu ai nici încredere. Mereu joci supărat și nervos. Când nu joci, lumea nu te mai tratează la fel, nu mai ești la fel de băgat în seamă. Sunt lucruri de fotbal care se întâmplă. Tănasă îmi place foarte mult. E bun pe tranziție, e disciplinat tactic, a dat și niște goluri și e o surpriză plăcută. Vînă iar a fost foarte bun”, a spus Florin Bratu la FANATIK DINAMO.

Florin Bratu, despre relația dintre Ianis Zicu și Gică Hagi

Nici Messi, nici Cristiano Ronaldo! Cine este modelul lui Mamadou Thiam, atacant la...
Fanatik
Nici Messi, nici Cristiano Ronaldo! Cine este modelul lui Mamadou Thiam, atacant la FCSB: „Nu am mai văzut asemenea fotbalist”
Cum se menține în formă Vanessa Drăguș. Antrenamentele pe care le face soția...
Fanatik
Cum se menține în formă Vanessa Drăguș. Antrenamentele pe care le face soția lui Denis Drăguș pentru a avea o siluetă de invidiat
Liga 2, live video etapa 8. Victorii pentru Corvinul și FC Voluntari. Show...
Fanatik
Liga 2, live video etapa 8. Victorii pentru Corvinul și FC Voluntari. Show făcut de FC Bacău. Chindia urcă pe podium
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Sebastian Coleasa
Sebastian Coleasa este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A colaborat ca redactor la Orange Sport, și a mai lucrat la Federația Română de Fotbal, pe zona de PR și comunicare.
Parteneri
Adrian Mutu recunoaște că a irosit o avere pe mofturile de moment: 'Nu...
iamsport.ro
Adrian Mutu recunoaște că a irosit o avere pe mofturile de moment: 'Nu aș mai face asta'. Ce pasiuni l-au costat scump
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!