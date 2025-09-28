Gică Hagi, susţinere totală pentru Ianis Zicu: “Nu se bagă! Are mare încredere în el”

Florin Bratu îl apreciază pe fostul coleg de la Dinamo pentru pasul pe care l-a făcut în acest sezon. Fostul atacant din Ștefan cel Mare a mărturisit că Ianis Zicu face o treabă bună la Farul și că are parte de multă susținere din partea lui Gică Hagi.

ADVERTISEMENT

Gică Hagi, susţinere totală pentru Ianis Zicu

La FANATIK DINAMO, că Ianis Zicu are parte de susținere din partea lui Gică Hagi și că acesta din urmă nu se bagă la echipă peste antrenor. Bratu susține că acest lucru îi va da și mai multă încredere lui Zicu, pe lângă rezultatele pozitive. Fapt care îl va ajuta enorm în cariera de tehnician.

„Zicu e așezat. Vine după performanța asta în care a promovat cu Metaloglobus când nimeni nu se aștepta și cu resurse puține. A promovat de pe locul 5, pentru că au fost 2 echipe care nu au avut drept de promovare, dar asta nu e problema lui.

ADVERTISEMENT

A reușit să scoată o echipă de Liga 1, pe Poli Iași. Au avut un joc bun la acel baraj. A fost răsplătit cu acel contract la Farul Constanța, acolo unde i s-a dat încredere.

“Nu se bagă! Are mare încredere în el”

Din ce informații am eu, Gică Hagi îl susține foarte mult. Gică nu se bagă, îl lasă și are încredere în el. E un lucru fantastic. Ianis nu are un lot foarte bun și încearcă să reconstruiescă. Au mai venit 3-4 jucători. Joacă cu 2 fundași centrali experimentați care sunt la limită cu vârsta, dar îți faci treaba cu ei.

ADVERTISEMENT

Ganea fundaș stânga care face un sezon bun. Aveam impresia că l-am pierdut pe Ganea, dar uite că și-a revenit aici la Farul. Iancu știe fotbal, dar nu cred că se mai simte important. A trecut timpul, nu prea a mai jucat și nu are meciuri în picioare.

ADVERTISEMENT

Când nu ai meciuri în picioare, nu ai nici încredere. Mereu joci supărat și nervos. Când nu joci, lumea nu te mai tratează la fel, nu mai ești la fel de băgat în seamă. Sunt lucruri de fotbal care se întâmplă. Tănasă îmi place foarte mult. E bun pe tranziție, e disciplinat tactic, a dat și niște goluri și e o surpriză plăcută. Vînă iar a fost foarte bun”, .