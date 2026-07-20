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Gică Hagi transformă România în Spania! Ce idee i-a dat Luis de la Fuente: „E un exemplu pe care îl voi urma chiar și eu”

După ce a devenit campioană europeană în 2024, Spania a câștigat și Campionatul Mondial. Gică Hagi este gata să pună în aplicare secretul lui Luis de la Fuente
Ciprian Păvăleanu
20.07.2026 | 05:15
Gica Hagi transforma Romania in Spania Ce idee ia dat Luis de la Fuente E un exemplu pe care il voi urma chiar si eu
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Gică Hagi vrea să implementeze la România strategia lui Luis de la Fuente. Foto: Colaj FANATIK / Profimedia
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Spania este noua campioană a lumii la fotbal, iar Luis de la Fuente este, fără doar și poate, cel mai important selecționer al momentului. După ce a câștigat EURO 2024, iar la doi ani distanță a câștigat și CM 2026, cu un singur gol primit, este cert că naționala Spaniei face lucrurile corect. Gică Hagi este gata să-i urmeze exemplul naționalei iberice.

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Spania a fost cea mai bună echipă de la Campionatul Mondial din 2026, chiar dacă nu a avut nicio vedetă care să iasă la rampă. Lamine Yamal nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, însă jocul de echipă al Spaniei a fost unul superior față de cel al celorlalte contracandidate.

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Deși nu a reușit să aibă realizări ofensive, Yamal a fost titular în banda dreaptă a Spaniei, la fel ca și Pau Cubarsi în centrul defensivei. Cei doi sunt jucători de doar 19 ani, iar Gică Hagi este gata să facă același lucru la naționala României, anume să promoveze tineri care să evolueze din primul minut: „Spania a avut doi jucători 2007 titulari. E un exemplu pe care trebuie să-l urmăm. Chiar și eu!”, a declarat Gică Hagi la Antena 1.

De ce Lionel Messi a avut o prestație ștearsă în meciul cu Spania. Gică Hagi are răspunsul

Într-adevăr, Argentina nu a avut parte de cei mai puternici adversari până în finală, însă asta nu-i ia din merite lui Lionel Messi pentru turneul final de senzație pe care l-a făcut la vârsta de 39 de ani. Starul Argentinei a reușit 8 goluri și 4 pase decisive, însă în ultimul meci a reușit doar 29 de atingeri în timpul regulamentar.

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Argentina nu a avut niciun șut spre spațiul porții până în minutul 116, iar Gică Hagi știe cum a reușit Luis de la Fuente să-l anihileze pe Messi:Spania s-a dovedit a fi echipa care a avut inițiativa și puterea de a dicta ritmul și intensitatea jocului, chiar dacă a jucat împotriva Argentinei lui Messi. Au jucat prea departe de poartă pentru ca Messi să fie periculos. Spania a avut controlul absolut, iar singura problemă care se punea era când va marca. Poate că, dacă începea într-o formulă mai ofensivă, câștiga și mai repede meciul”, a mai spus Hagi.

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Adrian Mutu a numit-o pe Argentina „nedemnă” pentru titlul de campioană mondială

Deși era campioana în exercițiu și a reușit din nou să ajungă în marea finală, Adrian Mutu este de părere că Argentina nu a arătat duminică seară stofă de campioană. „Briliantul” consideră că elevii lui Lionel Scaloni au fost fricoși și că nu puteau să spere că vor câștiga trofeul cu un anti-joc:

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„Practic, Messi nici nu a existat. Argentina mi s-a părut fricoasă, nedemnă de statutul de campioană en titre, așa cum ne-am fi așteptat să o vedem. Din minutul unu a făcut un pas înapoi, iar Spania a dominat autoritar. La un moment dat, statistica șuturilor era 20-0. Spania merită să fie campioană. Calitatea a făcut diferența, a învins forța”, a spus Adrian Mutu, pentru sursa citată.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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