Gică Hagi, transformat total după ce a devenit bunic! Anunțul fiului Ianis: „Am 27 de ani și nu am văzut partea asta a lui”. Video

Gică Hagi a devenit pentru prima oară bunic anul acesta, după ce pe 20 august Elena, soția lui Ianis, i-a dat viață lui Georgios. Cum s-a schimbat viața „Regelui” după acest eveniment important.

Gică Hagi, transformat total după ce a devenit bunic

Ianis Hagi o duce bine atât pe plan profesional, cât și familial. „Prințul” a devenit tată în acest an, iar la scurt timp s-a transferat în Turcia, la Alanyaspor, club la care își face treaba excelent.

Dacă „Prințul” se bucură din plin de viața de fotbalist, Gică Hagi se focusează foarte mult pe viața de familie. și recunoaște că nu l-a mai cunoscut astfel. Gică este foarte liniștit și petrece foarte mult timp cu nepotul său.

„(n.r. – Cum e bunicul Gheorghe Hagi?) Total diferit față de cum credeam că va fi. Am 27 de ani și nu am văzut partea asta a lui tata, este ceva senzațional! Cumva mă așteptam să fie așa, dar pe tata îl văd total schimbat și mă bucură asta. Sunt fericit că am putut să îi aduc această fericire.

Nu poate sta departe, la câteva săptămâni vine în vizită, vine pentru el, stă cu el tot timpul, și ziua, și noaptea. Îmi doresc să fie alături de noi cât mai mult, clar că ne și ajută, dar faptul că este atât de fericit și de liniștit… Pentru mine acest lucru este cel mai important!

Pentru mine, ca și erou și model în viață, mereu a fost tata și mereu va fi el! Mi-a arătat calea, mă ajută, vorbesc cu el zilnic. El va fi mereu acolo”, a declarat Ianis Hagi, într-un interviu realizat de

Când va reveni Gică Hagi în antrenorat

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, . Deși acționarul Farului nu a indicat un termen precis, acesta a subliniat că antrenorii trebuie să fie oricând pregătiți să intervină.

„(n.r. – Când te apuci iar de antrenorat?) Eu am anunțat că am nevoie de o pauză, să vin și să văd fotbalul și din tribună, de la televizor, să văd cum se vede, să-mi fac analize, să-mi pun la punct anumite lucruri la Farul și la academie, în special la academie.

După aceea, e timp, am timp, de viitorul meu. Mă simt bine și va veni pofta, pe zi ce trece, din ce în ce mai mult. Cu siguranță că, la un moment dat, o să mă vedeți revenit în antrenorat. Sunt de atâția ani în meserie și am spus că îmi place un lucru, anume partea tehnică și o să mă vedeți, acolo jos, la firul ierbii, întotdeauna!

(n.r. – Anul acesta?) În fotbal nu se știe niciodată nimic! Nu știm ce va fi nici măcar mâine. Fotbalul este o necunoscută, eu știu că trebuie să fii pregătit și în somn. Sunt lângă fotbal, iubesc fotbalul și vom vedea ce va fi”, a declarat Gică Hagi.