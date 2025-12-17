Sport

Gică Hagi, transformat total după ce a devenit bunic! Anunțul fiului Ianis: „Am 27 de ani și nu am văzut partea asta a lui”. Video

Gică Hagi a cunoscut o transformare totală după ce a devenit bunic pentru prima dată. Ce a spus Ianis Hagi despre comportamentul pe care îl are „Regele” cu nepotul Georgios.
Iulian Stoica
17.12.2025 | 16:32
Gică Hagi, transformat total după ce a devenit bunic. Foto: Instagram - @ianishagi.
Gică Hagi a devenit pentru prima oară bunic anul acesta, după ce pe 20 august Elena, soția lui Ianis, i-a dat viață lui Georgios. Cum s-a schimbat viața „Regelui” după acest eveniment important.

Ianis Hagi o duce bine atât pe plan profesional, cât și familial. „Prințul” a devenit tată în acest an, iar la scurt timp s-a transferat în Turcia, la Alanyaspor, club la care își face treaba excelent.

Dacă „Prințul” se bucură din plin de viața de fotbalist, Gică Hagi se focusează foarte mult pe viața de familie. Ianis a transmis că tatăl său este complet schimbat de când s-a născut Georgios și recunoaște că nu l-a mai cunoscut astfel. Gică este foarte liniștit și petrece foarte mult timp cu nepotul său.

„(n.r. – Cum e bunicul Gheorghe Hagi?) Total diferit față de cum credeam că va fi. Am 27 de ani și nu am văzut partea asta a lui tata, este ceva senzațional! Cumva mă așteptam să fie așa, dar pe tata îl văd total schimbat și mă bucură asta. Sunt fericit că am putut să îi aduc această fericire.

Nu poate sta departe, la câteva săptămâni vine în vizită, vine pentru el, stă cu el tot timpul, și ziua, și noaptea. Îmi doresc să fie alături de noi cât mai mult, clar că ne și ajută, dar faptul că este atât de fericit și de liniștit… Pentru mine acest lucru este cel mai important!

Pentru mine, ca și erou și model în viață, mereu a fost tata și mereu va fi el! Mi-a arătat calea, mă ajută, vorbesc cu el zilnic. El va fi mereu acolo”, a declarat Ianis Hagi, într-un interviu realizat de FRF.

Când va reveni Gică Hagi în antrenorat

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gică Hagi a declarat că se simte pregătit să revină pe banca tehnică. Deși acționarul Farului nu a indicat un termen precis, acesta a subliniat că antrenorii trebuie să fie oricând pregătiți să intervină.

„(n.r. – Când te apuci iar de antrenorat?) Eu am anunțat că am nevoie de o pauză, să vin și să văd fotbalul și din tribună, de la televizor, să văd cum se vede, să-mi fac analize, să-mi pun la punct anumite lucruri la Farul și la academie, în special la academie.

După aceea, e timp, am timp, de viitorul meu. Mă simt bine și va veni pofta, pe zi ce trece, din ce în ce mai mult. Cu siguranță că, la un moment dat, o să mă vedeți revenit în antrenorat. Sunt de atâția ani în meserie și am spus că îmi place un lucru, anume partea tehnică și o să mă vedeți, acolo jos, la firul ierbii, întotdeauna!

(n.r. – Anul acesta?) În fotbal nu se știe niciodată nimic! Nu știm ce va fi nici măcar mâine. Fotbalul este o necunoscută, eu știu că trebuie să fii pregătit și în somn. Sunt lângă fotbal, iubesc fotbalul și vom vedea ce va fi”, a declarat Gică Hagi.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
