Gică Hagi, ultimatum pentru Denis Drăguș: „Sperăm să rezolve cât mai repede”

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Gică Hagi (61 de ani) își dorește să se bazeze pe Denis Drăguș (27 de ani) în mandatul de selecționer al naționalei României, dar pentru acest lucru este nevoie ca fotbalistul să își rezolve situația de la Trabzonspor. Intrat în dizgrație la echipa din Turcia, atacantul trebuie să își găsească în această vară o altă echipă, bineînțeles una la care să joace mai mult.

Gică Hagi, anunț crucial despre viitorul lui Denis Drăguș la echipa națională

Întrebat în legătură cu această chestiune, „Regele” a lăsat de înțeles că este mare nevoie ca , pentru ca șansele lui de a fi în continuare un jucător important la națională să fie mai mari decât în contextul actual. „Avem jucători care joacă mult, îi monitorizăm. Avem jucători care joacă mai puțin, avem jucători care nu joacă, e cazul lui Denis, e o situație complicată, vom vedea.

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Am discutat cu el și după meciurile pe care le-am avut (n.r. amicalele din iunie). Și staff-ul a vorbit cu el. Sperăm să își rezolve problema cât mai repede, sperăm ca luna asta ceva să se schimbe, avem nevoie. E un jucător experimentat de nivel european, foarte bun”, la conferința de presă susținută în cursul zilei de luni.

Ce a mai spus Gică Hagi la conferința de presă

Selecționerul a anunțat că și-a propus ca România să își câștige grupa din Liga Națiunilor. De asemenea, a explicat cum a pregătit în ultimele două luni startul acestei campanii: „Primul lucru, am deja o convocare, am convocat foarte mulți jucători, deja îi cunosc cât de cât, am avut plăcerea și onoarea să lucrez cu ei, cred că au arătat lucruri bune. Lucrez cu cei mai buni din România, cei mai deștepți, nu am venit să mă plâng că am zile prea puține.

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Lucrurile au mers bine, prima oară când am venit după atâția ani la echipa națională. Am adus în vestiar sentimentul ăla, gândul de a fi cel mai bun, să vrei să câștigi. Singurul lucru pe care vreau să îl construiesc este mentalitatea de învingător. E un minus pe care îl avem, dar vreau să creez acest mediu, să fac o echipă care să joace un fotbal foarte bun. Pe faza ofensivă, îmi place să fiu agresiv în jumătatea adversă, am avut momente bune. Trebuie să mai lucrăm la posesie, la atacul pozițional”.