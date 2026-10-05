Gică Hagi, ultimatum pentru FRF după România – Suedia 0-1: „Văd dacă rămân! Ajunge cu Generația de Aur!”

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Gică Hagi (61 ani) a dezvăluit că va trebui să aibă o discuție cu membrii din conducerea Federației Române de Fotbal referitoare la viitorul său ca selecționer. Pe urmă, va decide daca va rămâne la cârma naționalei.

Gică Hagi a găsit semnele pozitive după România – Suedia 0-1

În startul conferinței, Gică Hagi a ținut să le mulțumească suporterilor prezenți pe Arena Națională la meciul cu Suedia. este exact de ce aveau nevoie elevii săi pentru a pune bazele unui joc care va aduce rezultate pozitive.

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Chiar dacă : 1-2 și 0-1 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia, selecționerul a observat o îmbunătățire în ultimul meci și a ținut să-și laude jucătorii pentru asta. De asemenea, și-a asumat, încă o dată, în totalitate vina pentru eșecurile din Liga Națiunilor.

„Era important pentru România! Publicul e puterea, el aduce adrenalină și conectare în rândul jucătorilor. Chiar dacă am pierdut, am făcut un meci bun. Puteam să facem mai multe. Cu timpul trebuie să ne batem mai mult, să câștigăm dueluri și să fim mai agresivi în jumătatea adversă.

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Sunt 4 meciuri în care nu am câștigat. Eu vedeam altfel lucrurile, aveam altă încredere. Dar mi-am dat seama că e de muncă. Trebuie să muncim mult pentru a ne bate cu cei mari. Procesul acesta necesită puțin timp. M-am repezit și eu, am vrut să dau încredere. Lucrurile au mers bine în vară, dar acum tonusul a fost altul. Din punctul meu de vedere, am terminat cu un meci bun. Am făcut bine ambele faze, dar trebuie să ne îmbunătățim pentru a câștiga.

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Eu trebuie să vorbesc cât mai puțin pentru că am patru înfrângeri. Vom vedea, în seara asta dorm și de mâine începem să reflectăm. Acum, dacă sunt antrenorul echipei naționale, mă uit peste tot, la ce se vorbește. Media spune că nu mai avem nimic, că suntem jos. Atunci, înseamnă că trebuie să existe un proces pentru a urca aceste trepte. Jucătorul român trebuie să aibă inițiativă, să aibă mentalitate de învingător. Acest grup are un potențial bun, dar trebuie să ne ducem sus, să ridicăm ritmul și intensitatea jocului.

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Când nu am avut mingea ne-au pasat de nu am mai văzut-o, cum s-a întâmplat în Polonia. Dacă te impui în criză de spațiu și timp mai poți obține ceva. Asta cred eu. Dacă eu rămân, trebuie să facem echipa națională să joace fotbal, să aibă personalitate, să nu îi fie teamă să joace în jumătatea adversă. Cum a fost astăzi, am dictat ritmul și intensitatea jocului cât am putut să o facem. Jucătorii au văzut asta, m-au cunoscut acum. De aceea am luat și 33 de jucători. Să mă vadă, să mă cunoască, să vadă ce gândesc eu. Din noiembrie trebuie să fie calitate, nu cantitate”, a declarat Gică Hagi la conferința de presă.

Gică Hagi, discuție decisivă cu FRF: „În două zile vă spun!”

Gică Hagi a vorbit mai accentuat despre plecare față de partidele trecute. De data aceasta, „Regele” a dezvăluit că va avea o discuție decisivă cu Răzvan Burleanu pentru a vedea dacă sunt pe aceeași pagină. În caz contrar, aventura la națională se poate sfârși după numai 6 meciuri.

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„Eu am ales să vin pentru că m-a chemat România. Nu am ales eu când să vin. Eu încerc să le dau mai multă personalitate, mai multă inițiativă. Pentru mine e greu să vorbesc acum după 4 meciuri. Lăsați-mă să mă liniștesc și o să știți mai multe după.

Ilie și Coubiș au făcut un cuplu de fundași centrali foarte bun astăzi. Chiar dacă au făcut și greșeli. Este normal, sunt tineri. Echipa națională este mereu deschisă. Nu s-a închis.

De ce nu l-ați pomenit pe Rareș Ilie? Ați spus alte nume. Rareș Ilie a fost cel mai bun la U21 cu Pancu. L-ați omis. Cum eu fac greșeli și voi faceți greșeli.

Eu dacă nu pot face echipa națională să joace fotbal, plec. Ajunge cu Generația de Aur, trebuie să jucăm fotbal, să nu ne mai gândim la Generația de Aur. Dacă nu pot să fac asta plec acasă. Dacă rămân, o să mă gândesc zilele astea, asta voi face. Dacă văd că nu mai pot îmi dau singur seama. Nu încurc lucrurile. Trebuie schimbat ceva. Dați-mi două zile și după vă spun. Nu depinde de mine dacă voi continua. Eu sunt angajat. Dacă am pierdut 4 meciuri ce pot să zic? ”, a mai spus Gică Hagi.