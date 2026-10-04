Gică Hagi, declarații tari înainte de România – Suedia. Pleacă de la națională?

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România se pregătește de ultimul meci din această acțiune a naționalei, iar Gică Hagi speră că va reuși să câștige primele puncte. După trei înfrângeri, moralul „tricolorilor” este la pământ, dar cei 50.000 de fani ce vor fi prezenți pe Arena Națională luni seară vor face tot ce le stă în putere pentru a-i încuraja pe elevii lui Hagi în fața Suediei, care ne-a învins în meciul tur cu 2-1.

Gică Hagi, pus în dificultate! Este acest moment mai greu decât pierderea barajului cu Slovenia?

Gică Hagi a primit o întrebare dificilă pe finalul conferinței. Selecționerul României a fost pus să aleagă între două momente dificile: cel din prezent și cel după înfrângerea din barajul cu Slovenia: „Atunci s-a pierdut un meci decisiv și a fost greu. Acum este un început greu, dar vom vedea cum se va termina. Este un început greu, dar nu mai dificil. Doar pentru că am primit multe goluri și nu-mi cade bine. Acel moment a fost mai important decât acesta. Atunci s-a pierdut o calificare la CM. Am promis ceva, lucrurile nu merg și e clar că suntem nemulțumiți”

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Cum a comentat Gică Hagi forma lui Ianis din ultima vreme

Inevitabil, Gică Hagi a fost întrebat despre forma lui Ianis. Selecționerul a răspuns fără să stea pe gânduri și a explicat că fiul său a fost convocat pe merit și este un fotbalist cu o experiență de 14 ani la loturile naționale:

„Ianis joacă la echipa națională, îți convine sau nu îți convine, de la 14 ani. A jucat la toate loturile naționale. Are 14 ani la echipa națională. Îmi pare rău că nu-ți convine de el, dar el face parte din echipa națională. Este tratat ca toți ceilalți. Are o vârstă, probabil e nevoie de mai mult respect. El trebuie să ducă aceste critici și să-și vadă de joc, cam atât”, a spus Gică Hagi despre fiul său

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Ce spune Gică Hagi despre plecarea de la națională după meciul cu Suedia

La doar câteva zile după ce era foc și pară după meciul cu Bosnia și repeta obsesiv „cu mine sau fără mine”, Gică Hagi este mai calculat înaintea meciului cu Suedia și a explicat că vrea să stea cât mai mult la națională, în ciuda rezultatelor slabe de la debut.

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„Eu voi decide când plec. Eu sper să rămân cât mai mult. Am venit aici să fac naționala să joace. Este nevoie de victorie, de încredere. Aici se joacă totul. Vom vedea. Momentul în care o să plec sper să vină cât mai târziu”, a recunoscut Gică Hagi

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De ce a încasat România atât de multe goluri în ultimele meciuri

România lui Hagi a încasat 10 goluri în ultimele două partide, iar selecționerul a explicat că acest lucru ar putea fi din cauza noilor pretenții pe care el le are pe plan defensiv: „Eu cred că nu facem lucrurile bine pe plan defensiv. Am încercat să aduc anumite schimbări. Vrem să fim mai agresivi în jumătatea adversă, iar asta înseamnă să joci cu apărarea avansată. Cu cât trece timpul, eu cred că vom face lucrurile cât mai bine. Ofensiv vreau să am inițiativă, trebuie să avem posesie, așa cum am făcut în prima repriză din Suedia, și am făcut-o bine. Din punctul meu de vedere, trebuie să știi să te aperi bine și să ataci bine, ca echipă. Jucătorii trebuie să fie conștienți că trebuie să facă ambele faze. Suntem la echipa națională și nu poate fi vorba de frica de greșeală

Bayern Munchen a alergat cu 10 km în plus față de Atalanta, când au jucat. Nu știu cum au făcut-o, dar asta înseamnă un om în plus. Plonezii au o echipă talentată și foarte bună, am spus-o. Cu cât trecea timpul, lucrurile deveneau și mai dificile pentru că aveau un om în plus. De acolo a venit acea diferență de goluri”, a declarat Gică Hagi.

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Gică Hagi, fără soluții în atac înainte de meciul cu Suedia

După ce Drăguș s-a accidentat înaintea primului meci, Hagi a rămas și fără ceilalți doi atacanți: Louis Munteanu și Daniel Bîrligea. Astfel, el are o mare problemă pentru postul de atacant în meciul cu Suedia de la București: „Pe lângă acest bloc despre care vorbesc, care a fost la EURO, sunt și alți jucători tineri pe care i-am adus. Am luat 3 pe post. Câți jucători nu mai sunt acum, care au plecat? 6-7… nu mai avem un atacant. Ce se vede în primele meciuri: marcăm goluri, dar primim foarte multe goluri. Aici trebuie să analizăm, să evalupm și să mergem înainte”, a mai spus Hagi.

Ce spune Gică Hagi despre problemele de înțelegere a indicațiilor de la antrenamente

În ultima perioadă s-a vorbit despre faptul că unii „tricolori” ar avea probleme în a înțelege detaliile tactice pe care Gică Hagi le transmite în timpul antrenamentelor, însă selecționerul României a explicat că nu a întâmpinat astfel de probleme și că le-a explicat jucătorilor că îl pot întreba orice, oricând.

„Scopul meu nu este să comentez ce vine și comentează fiecare. Scopul meu este unul singur: să creez o echipă care să joace un fotbal complet. Nu sunt în fața dumneavoastră să comentez tot ce se zice. Eu vreau să fac o echipă competitivă. Energia mea vreau să o consum în zona asta. Comentariile există, pentru că suntem la echipa națională. Nu a existat niciun moment în care jucătorii nu au înțeles ce le-am cerut”, a mai declarat Gheorghe Hagi.

Analiza lui Hagi asupra primelor trei meciuri

Ianis Hagi a analizat primele trei meciuri din UEFA Nations League și și-a recunoscut greșelile. El speră ca la meciul cu Suedia să obțină primele puncte: „În Suedia am făcut un meci bun. Apoi am jucat acasă, am făcut două echipe, am reușit să marcăm, dar asta este. Nu pot da timpul înapoi. În Polonia, în prima partea, am făcut un meci bun. După ce am rămas cu un om în minus este clar că a fost din ce în ce mai greu. Mâine începem 11 la 11 și sperăm să rămânem așa și să câștigăm. O să vedem. Este clar că nu este un început bun. Sunt la început de drum, am ideile mele. Vreau să le aduc, să le implementez și cred că necesită suficient timp”, a mai spus Gică Hagi

Gică Hagi: „Dacă nu pot să câștig, mă las. E o chestiune de onoare”

Gică Hagi și-a schimbat discursul față de cel de la finalul meciului cu Bosnia. De această dată, el a explicat că vrea să clădească o națională puternică în ciuda startului nefericit pe care l-a avut în Nations League: „Când nu câștigi, trebuie să te aștepți la critică. Pentru mine este doar un început slab. Eu sunt la început de drum și sper să schimb acest lucru pentru că este fundamental și necesar să schimb lucrul ăsta. Când îți place fotbaluk și faci ce îți place cel mai mult, cred eu că trebuie să fii fericit și să faci lucrurile cu multă încredere.

Să fii antrenorul echipei naționale este o onoare. Îmi place să câștig și trebuie să fac lucrul ăsta. Asta trebuie să fac eu. În momentul în care nu o să pot, este clar că o să mă las. Este o chestiune de onoare. Este foarte importante pentru noi să câștigăm”, a spus Gică Hagi la conferința de presă.

Gică Hagi, conferință de presă înaintea partidei România – Suedia

Unicul meci în care România a arătat bine din primele trei partide cu Gică Hagi la cârmă a fost cel de la Stockholm, contra Suediei. „Tricolorii” au făcut o primă repriză onorabilă în fața naționalei lui Graham Potter, chiar dacă în repriza a doua nu au mai avut aceeași eficiență, iar partida s-a terminat cu scorul de 2-1 pentru nordici.

Următoarele două partide au fost dezastruoase pentru Gică Hagi și elevii săi, iar aceștia ar face bine să le uite cât mai repede. România a încasat 4 goluri de la Bosnia și 6 goluri de la Polonia, iar „Regele” trebuie să găsească o nouă strategie cu care să abordeze ultimul meci din această acțiune, dar și ultimele două partide din grupă, care se vor juca în luna noiembrie. La conferința de presă premergătoare partidei de luni, selecționerul va explica ce tactică va aplica împotriva suedezilor.

Hagi, obligat să schimbe perechea de fundași centrali în meciul cu Suedia. Probleme și în atac

Încă nu știm cu ce formație va începe Gică Hagi meciul de pe Arena Națională, însă ambii fundași centrali ce au luat startul în partida cu Polonia vor fi suspendați pentru meciul cu Suedia. în timp ce Virgil Ghiță are cumul de cartonașe galbene.

Astfel, dacă va juca tot într-o linie de 4 în apărare, Hagi s-ar putea baza pe fotbaliști precum Coubiș, Racovițan, Matei Ilie sau Burcă. De asemenea, ceea ce înseamnă că Hagi rămâne fără soluții pentru postul de atacant.

Pentru România este ultima șansă

În urma ultimelor trei rezultate, România este prăbușită în clasament. „Tricolorii” au 0 puncte și un golaveraj dezastruos după primele trei meciuri, iar o victorie acasă, împotriva Suediei, pare a fi ultima speranță pentru a avea totuși o șansă de a evita ultima poziție.

În acest moment, naționala lui Gică Hagi se află la 4 puncte distanță de locul 3, ocupat de Polonia, la 5 puncte de locul 2, ocupat de Bosnia & Herțegovina, și la 7 puncte de prima poziție, pe care se află Suedia. O nouă înfrângere ar pune capăt aproape oricărui calcul, iar șansele României de a mai evita ultima ar deveni infime.