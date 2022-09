Gică Hagi, un car de nervi după Universitatea Craiova – Farul 4-3: ”Nu trebuia să pierdem acest meci, restul nu mă interesează”

Oltenii au obținut , după un show total, în care gafele antologice și golurile de generic tv și-au făcut loc în ambele tabere.

Gică Hagi, resemnat după înfrângerea din Universitatea Craiova – Farul 4-3

La finalul întâlnirii Universitatea Craiova – Farul 4-3, Gică Hagi s-a arătat nemulțumit de felul în care jucătorii săi au gestionat finalul primei reprize și consideră că echipa sa a pierdut un joc pe care l-a avut în mână.

ADVERTISEMENT

”Din păcate, nu am gestionat ultimele 5 minute din prima repriză cum trebuia, am fost deconectați. La pauză am vorbit, am încercat, dar din păcate ei au creat presiune și au venit golurile. Probabil în seara asta atât meritam. Fotbalul îți arată și calitățile, dar și defectele.

Am greșit în seara asta, la 3-1 nu am mai avut aceeași atitudine, trebuie să jucăm 90 de minute, asta le scriu pe tablă, nu 20-25 de minute. Schimbările fac parte din meci, o dată poți să faci bine, o dată nu. Nici eu nu sunt perfect. Cei care au intrat nu au adus nimic.

ADVERTISEMENT

Echipa pierde, suntem împreună. Nu trebuia să pierdem acest meci, restul nu mă interesează. Am pierdut într-o manieră care nu trebuia să se întâmple, asta e. (n.r. – Cum era Aioani?) El știe. Cu toții am pierdut, fotbalul e făcut din greșeli, din păcate noi am făcut prea multe astăzi”, a declarat Hagi.

Scandal la Severin cu fanii FC U Craiova

Gabriel Torje a făcut un meci foarte bun și a reușit două goluri superbe pentru Farul, dar asta nu i-a ajutat pe constănțeni să se întoarcă cu vreun punct acasă. Jucătorul s-a arătat dezamăgit de eșec și de pierderea locului 1.

ADVERTISEMENT

”În momentul acesta mă bucură prea puțin execuțiile mele. E doar o injecție de moral. Mi-aș fi dorit să nu marchez eu, ci să câștigăm și să rămânem în fruntea clasamentului. Trebuie să continuăm ceea ce am făcut până acum.

Mister știe cel mai bine ce avem de făcut pentru a elimina lucrurile rele. Cred că foarte multă disciplină și asta se vede la toată echipa. Respectăm ceea ce ne spune dânsul, de la mâncare, odihnă și până la tactică”, a spus Torje.

ADVERTISEMENT

de la Severin a fost atacantul Universității Craiova, Jovan Markovic, care a marcat două goluri pe care le-a dedicat copilului său proaspăt născut. Atacantul oltenilor a aflat chiar înaintea confruntării că a devenit tată.