Gică Hagi, un nou discurs manifest după Farul – Hermannstadt 3-2: ”Eu sunt fotbalist, nu sunt miliardar. Într-o zi lucrurile se vor opri”

”Regele” și-a început discursul dur încă de la conferința de presă premergătoare partidei de la Ovidiu, când s-a arătat din cauza lipsei banilor.

Gică Hagi, reacție vehementă și după Farul – Hermannstadt 3-2

La finalul întâlnirii Farul – Hermannstadt 3-2, ultima din etapa a 6-a din SuperLiga, Gică Hagi a reiterat faptul că într-o zi va rămâne doar antrenor și a lăsat să se înțeleagă că financiar nu poate face mai mult pentru acest club.

ADVERTISEMENT

”De când m-am lăsat de fotbal am avut două lucruri pe care mi le-am dorit: să fac o academie frumoasă și munca mea de antrenor, care îmi place. Cred că am început să-mi zic și manager (n.r. râde). Dumnezeu mi-a dat multe, chiar dacă într-o zi lucrurile se vor opri. Vreți să nu mai vorbesc? Vreți să-mi închideți gura?

Hagi nu a răbufnit, Hagi a spus realitatea. Este realitatea, poate e dureroasă, dar asta este. Eram sus, iar acum nu mai suntem. Toată România mă iubește, probabil unora nu le cade bine. Poate mai trebuie să existe și partea cealaltă care să mă trezească. Și eu greșesc, și eu mai fac, mai pierd meciuri. Sunt și eu om, dar cred că am făcut lucrurile bine.

ADVERTISEMENT

Eu sunt fotbalist, nu sunt miliardar și nu am cum să fiu acționar majoritar la Farul. Vreau să-mi văd de meseria de antrenor, dacă sunt bun să rămân, dacă nu, mă duc acasă. Eu am investit cât am putut, acum aștept să vină cineva și să ducă Farul la un alt nivel. În Europa nu a excelat și trebuie să fie și acolo”, a declarat Hagi.

De ce l-a schimbat pe Mihai Popescu în prima repriză

Vorbind strict despre , ”Regele” s-a arătat mulțumit de evoluția formației sale și a explicat că schimbarea lui Mihai Popescu după doar o jumătate de oră a venit pentru fundașul a prins o zi proastă.

ADVERTISEMENT

”E un început de campionat, drumul e lung. Poți să începi bine, poți să începi mai rău. Important e că am câștigat și că am obținut puncte. E important să creștem ca și vestiar. Au venit jucători și sper să ne revenim cum eram înainte.

Important e că atacanții au marcat, mijlocașii au alergat mult, fundașii au jucat bine. Trebuie să creștem la anumite aspecte. Trebuie să fim mai acizi și să dominăm meciul. Mihai Popescu a avut o zi proastă, era lângă mine și trebuia să-l schimb, asta este. A avut o zi proastă.

ADVERTISEMENT

Avem jocul nostru, identitatea noastră și jucătorii trebuie să capete mai multă putere. Jucătorii care au venit au nevoie de timp, nu sunt la nivelul nostru fizic”, a spus Gică Hagi, după ce Farul a scăpat de ultimul loc în clasament și a ajuns până pe 8.