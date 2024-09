Gică Hagi vinde 10% din Farul Constanța! Cine este omul de afaceri care va cumpăra acțiunile

Managerul celor de la Farul a făcut în multe rânduri apel către mediul privat din Constanța pentru a veni alături de el la gruparea marinarilor. Recent, Hagi transmitea că este gata să vândă Farul și că așteaptă oferte în acest sens.

Gică Hagi va ceda 10% din acțiunile clubului Farul

Daniel Moraru, reprezentant al Midia International SA, este omul care vine alături de Gică Hagi la Farul Constanța. Informația ar fi fost confirmată de , care ar fi transmis că Hagi ar fi ajuns la un acord cu fostul coordonatorul AUR Constanța pentru cedarea unui pachet de 10% din acțiunile clubului.

ADVERTISEMENT

Hagi negocia de mai mult timp cu firme potente financiar care își desfășoară activitatea în portul Constanța, iar Daniel Moraru este un om foarte cunoscut în Dobrogea. El controlează firma Midia International SRL, care se ocupă cu exportul de animale către Orient. Acesta a fost implicat în mai multe tranzacții controversate de-a lungul timpului, potrivit .

Gică Hagi: „Ne trebuie putere, iar aceasta vine când ai bani”

În urma cu două săptămâni, Gică Hagi transmitea că are nevoie de bani pentru a putea duce Farul Constanța la următorul nivel și făcea apel către mediul privat.

ADVERTISEMENT

„Ne trebuie putere, iar aceasta vine când ai bani. Dacă vrem altceva, să trecem la alt nivel, să vină banii, stadionul, puterea. Dacă nu, poate fi și chinuială. Farul are multe de făcut, de aceea nu am plecat la lotul național. Încă sunt foarte multe de făcut ca să devină un club foarte mare și să facă performanță la nivel intern, să se bată cu cele mai bune, și să ajungă în Europa.

Este nevoie de timp și sperăm să se facă lucrurile cât mai rapid. Mai mult de atât, eu nu pot să mai fac. Să nu aveți speranță că voi face mai mult decât am făcut. Știți de ce? Am luat campionatul, Cupa și Supercupa. Ce pot să iau mai mult? Să se mai întâmple încă o dată peste 2,3 ani. Am produs jucători, 61 am debutat în prima ligă. Mai stau încă 10 ani?

ADVERTISEMENT

Deja, la anul fac 60. Cât o să mai stau? Sunt și eu om. Viața la mine este din ce în ce mai scurtă. O să las loc și la ceilalți mai tineri. Farul o să fie forever, este al tuturor. Toți constănțenii, toți dobrogenii trebuie să înțelegeți că Farul este al vostru. Hagi doar a crezut în Farul, a fost primul când s-a făcut unirea. Pentru că Farul este singurul brand în Constanța, ca și club. Cine îl va conduce în viitorul apropiat? Nu știu, vom vedea. Unde va ajunge Farul? Nu știu. Depinde de anumite lucruri, noi trebuie să ținem cu noi.” , spunea Gică Hagi.

Farul, start dezastruos de sezon în SuperLiga

Farul nu are un început de campionat strălucit. Gruparea constănțeană este pe locul 11 după 8 etape, cu doar 8 puncte. Echipa lui Gică Hagi are două victorii în actuala ediție de campionat, 2-0 cu Poli Iași și 3-2 cu Hermannstadt.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, în ultima etapă de campionat, Farul , scor 3-0, ardelenii venind după un meci în care fuseseră eliminați din drumul spre grupele UEFA Conference League.

Totodata, Farul a cedat și un jucător important. și deși este evaluat la 900.000 de euro, constănțenii vor încasa în schimbul acestuia doar 250.000 de euro.