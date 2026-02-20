Gică Hagi vrea să fie noul selecționer al României: „Am o poftă teribilă să mă întorc!”

ADVERTISEMENT

Gică Hagi ar putea să revină pe banca naționalei României. „Regele” se numără printre variantele luate în considerare de FRF pentru barajul cu Turcia, ținând cont de starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, însă acesta ar putea să preia echipa și după acţiunea din martie.

Gică Hagi vrea să revină la națională

Gică Hagi i-ar fi mărturisit jurnalistului Decebal Rădulescu că ar dori să revină la națională. „Băi… uite, m-am întâlnit cu Hagi pe 2-3 ianuarie. Era la hotelul Simonei Halep, în Poiana Brașov. Nici eu, nici Hagi nu am stat la hotelul Simonei Halep.

ADVERTISEMENT

Hagi a stat la casa lui, dar a făcut acolo Revelionul. (n.r. Gică) Popescu l-a făcut la Copos, iar eu puțin mai sus de Copos. Știi ce mi-a zis Hagi? ‘Decebal, am o poftă teribilă de a mă întoarce la (n.r. națională)…’ ”, a afirmat acesta, conform .

Momentan, nu este clar cine va sta pe banca naționalei la barajul cu Turcia. Mircea Lucescu se confruntă cu probleme de sănătate, iar . Semifinala barajului pentru Cupa Mondială dintre Turcia și România va avea loc pe 26 martie, la Istanbul.

ADVERTISEMENT

Gică Hagi, dezamăgire uriașă la baraj în primul mandat de selecționer

Ținând cont de cele întâmplate în primul său mandat de selecționer, în 2001, pare greu de crezut că Gică Hagi va accepta să preia echipa națională chiar înainte de baraj. „Regele” a fost numit pe banca naționalei la scurt timp după retragerea din cariera de jucător, pentru a-l înlocui pe Ladislau Boloni, care semnase cu Sporting.

ADVERTISEMENT

Gică Hagi a condus echipa în ultimele două meciuri din grupa preliminară pentru Cupa Mondială din 2002, 2-0 cu Ungaria și 1-1 cu Georgia, iar „tricolorii” au încheiat seria pe locul 2, în urma Italiei, și au avansat la baraj, unde porneau cu prima șansă contra Sloveniei. România a dominat ambele partide, dar a pierdut la limită, cu scorul general de 2-3 (1-2 la Ljubljana și 1-1 la București), și a ratat calificarea, iar Gică Hagi și-a dat demisia. .

Mihai Stoichiță a comentat o posibilă numire a lui Gică Hagi în rolul de selecționer

Prezent la începutul lunii februarie în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoichiță a comentat o posibilă numire a lui Gică Hagi ca selecționer. „(n.r. e adevărat că FRF s-a înțeles cu Gică Hagi, după baraj, dacă nu mergem la Mondiale?) Nu poți să iei legătura cu alt antrenor atâta timp cât ai antrenor. Nu e normal și nu e frumos. Dar, bineînțeles, Gică Hagi a fost o opțiune pentru Federația Română de Fotbal de mai multe ori.

ADVERTISEMENT

Nu o singură dată. De mai multe ori. Dar situația sa contractuală cu clubul Farul nu i-a permis să plece de acolo. Bineînțeles că, în momentul în care Mircea Lucescu va părăsi echipa națională, te gândești la Gică Hagi. Întotdeauna a fost prima opțiune”, a declarat oficialul FRF.