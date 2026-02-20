Sport

Gică Hagi vrea să fie noul selecționer al României: „Am o poftă teribilă să mă întorc!”

Gică Hagi ar fi recunoscut că își dorește să revină în rolul de selecționer al României după peste două decenii. „Regele” este luat în considerare de FRF pentru a-l înlocui pe Mircea Lucescu înainte de barajul cu Turcia.
Bogdan Mariș
20.02.2026 | 15:21
Gica Hagi vrea sa fie noul selectioner al Romaniei Am o pofta teribila sa ma intorc
ULTIMA ORĂ
Gică Hagi vrea să fie noul selecționer al României. FOTO: Sport Pictures / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Gică Hagi ar putea să revină pe banca naționalei României. „Regele” se numără printre variantele luate în considerare de FRF pentru barajul cu Turcia, ținând cont de starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, însă acesta ar putea să preia echipa și după acţiunea din martie.

Gică Hagi vrea să revină la națională

Gică Hagi i-ar fi mărturisit jurnalistului Decebal Rădulescu că ar dori să revină la națională. „Băi… uite, m-am întâlnit cu Hagi pe 2-3 ianuarie. Era la hotelul Simonei Halep, în Poiana Brașov. Nici eu, nici Hagi nu am stat la hotelul Simonei Halep.

ADVERTISEMENT

Hagi a stat la casa lui, dar a făcut acolo Revelionul. (n.r. Gică) Popescu l-a făcut la Copos, iar eu puțin mai sus de Copos. Știi ce mi-a zis Hagi? ‘Decebal, am o poftă teribilă de a mă întoarce la (n.r. națională)…’ ”, a afirmat acesta, conform iamsport.ro.

Momentan, nu este clar cine va sta pe banca naționalei la barajul cu Turcia. Mircea Lucescu se confruntă cu probleme de sănătate, iar președintele FRF Răzvan Burleanu a dezvăluit că un anunț în acest sens va fi făcut în luna februarie. Semifinala barajului pentru Cupa Mondială dintre Turcia și România va avea loc pe 26 martie, la Istanbul.

ADVERTISEMENT
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia....
Digi24.ro
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a justificat gestul în fața polițiștilor

Gică Hagi, dezamăgire uriașă la baraj în primul mandat de selecționer

Ținând cont de cele întâmplate în primul său mandat de selecționer, în 2001, pare greu de crezut că Gică Hagi va accepta să preia echipa națională chiar înainte de baraj. „Regele” a fost numit pe banca naționalei la scurt timp după retragerea din cariera de jucător, pentru a-l înlocui pe Ladislau Boloni, care semnase cu Sporting.

ADVERTISEMENT
Jutta Leerdam a primit verdictul, după ce și-a desfăcut fermoarul și și-a arătat...
Digisport.ro
Jutta Leerdam a primit verdictul, după ce și-a desfăcut fermoarul și și-a arătat bustiera la JO

Gică Hagi a condus echipa în ultimele două meciuri din grupa preliminară pentru Cupa Mondială din 2002, 2-0 cu Ungaria și 1-1 cu Georgia, iar „tricolorii” au încheiat seria pe locul 2, în urma Italiei, și au avansat la baraj, unde porneau cu prima șansă contra Sloveniei. România a dominat ambele partide, dar a pierdut la limită, cu scorul general de 2-3 (1-2 la Ljubljana și 1-1 la București), și a ratat calificarea, iar Gică Hagi și-a dat demisia. Ioan Becali a vorbit în 2025 despre mandatul de selecționer al „Regelui” la emisiunea GIOVANNI SHOW.

Mihai Stoichiță a comentat o posibilă numire a lui Gică Hagi în rolul de selecționer

Prezent la începutul lunii februarie în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoichiță a comentat o posibilă numire a lui Gică Hagi ca selecționer. (n.r. e adevărat că FRF s-a înțeles cu Gică Hagi, după baraj, dacă nu mergem la Mondiale?) Nu poți să iei legătura cu alt antrenor atâta timp cât ai antrenor. Nu e normal și nu e frumos. Dar, bineînțeles, Gică Hagi a fost o opțiune pentru Federația Română de Fotbal de mai multe ori.

ADVERTISEMENT

Nu o singură dată. De mai multe ori. Dar situația sa contractuală cu clubul Farul nu i-a permis să plece de acolo. Bineînțeles că, în momentul în care Mircea Lucescu va părăsi echipa națională, te gândești la Gică Hagi. Întotdeauna a fost prima opțiune”, a declarat oficialul FRF.

Filipe Coelho, veste îngrijorătoare pentru fanii Universității Craiova! Un titular s-a accidentat și...
Fanatik
Filipe Coelho, veste îngrijorătoare pentru fanii Universității Craiova! Un titular s-a accidentat și este out pentru meciul cu Unirea Slobozia
Eduard Novak a distrus performanța Juliei Sauter: „Trăiesc cea mai mare umilință! Se...
Fanatik
Eduard Novak a distrus performanța Juliei Sauter: „Trăiesc cea mai mare umilință! Se vinde un loc 17 ca rezultatul lui Popovici!”. Fanii s-au revoltat
Ce a pățit Gabi Tamaș la Survivor România. Fostul fotbalist, nevoit să renunțe...
Fanatik
Ce a pățit Gabi Tamaș la Survivor România. Fostul fotbalist, nevoit să renunțe la un avantaj uriaș
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gigi Becali, acuzat că îi distruge cariera unui om de bază al FCSB:...
iamsport.ro
Gigi Becali, acuzat că îi distruge cariera unui om de bază al FCSB: 'Nu îl mai ia nimeni, gata și la națională!' / 'Îl pensionezi așa brusc?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!