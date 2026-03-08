Gică Mihali a numit cel mai bun fotbalist din toate timpurile: „Vă rog, nu-l mai comparați cu nimeni! A schimbat lumea”

ADVERTISEMENT

Gică Mihali a avut ocazia să îl cunoască personal pe regretatul Diego Armando Maradona, pe care îl consideră cel mai bun fotbalist din istorie. S-a întâmplat în 2011, pe vremea când el era secundul lui Ion Marin la Dubai Sport din Emiratele Arabe Unite, iar echipa celor doi români a învins formația pregătită atunci de legendarul argentinian cu scorul de 5-0 în Cupă. Atunci, în acel context, fostul fundaș central a făcut chiar și o poză cu „El Pibe D’Oro”.

Gică Mihali este convins că Diego Armando Maradona este cel mai bun fotbalist din istorie

Fostul mare fundaș central al lui Dinamo și al naționalei României este convins că Maradona este cel mai bun fotbalist din istorie și consideră că nu își au locul comparațiile între el și, de exemplu, Lionel Messi.

ADVERTISEMENT

„Da, aia (n.r. poza) e de cinste a mea. Da, da. Era un spectacol total. Era greu să îl țină cineva, credeți-mă. Că aud toată lumea că vorbește. Nu îl comparați cu absolut nimeni, vă rog din suflet.

Când vin Ancelotti, Gullit, și spun că așa ceva ei nu au văzut niciodată. Atunci în Italia se juca de la genunchi în sus. Acum, protejatul Messi, dacă îl atinge unul și îl împinge adversarul, imediat cartonaș galben. Păi cum să îl mai atace pe el cineva?

ADVERTISEMENT

Deci am văzut niște faulturi… Și când i-au rupt glezna atunci, de la Bilbao sau de unde era. Nu am văzut în viața mea așa ceva. Dacă i se întâmpla lui Messi să îi facă așa ceva, îl suspendau pe ăla 444 de etape. Vedeți?”, a spus Gică Mihali la FANATIK DINAMO.

ADVERTISEMENT

Cum și-a argumentat fostul fotbalist al lui Dinamo acest punct de vedere

a ratat duelul direct cu Maradona la Cupa Mondială din 1994, când România a învins Argentina cu scorul de 3-2, și a vorbit acum despre discuția de dinainte de acea partidă, referitoare la cine ar fi urmat să aibă misiunea infernală de a-l marca pe :

„Am auzit și eu atunci ce ar fi zis nea Țiți, dar era greu să îl țină cineva, credeți-mă. Și atunci cum era, se pregătise singur, am văzut după aia unde se pregătise săracul, prin păduri singur. Dar era în formă și atunci. Impactul pe care l-a avut asupra omenirii, el a schimbat tot. Și actori, și cântat, și tot.

ADVERTISEMENT

(n.r. Despre problemele lui Maradona cu substanțele interzise) Vă dați seama, de la 16-17 ani să suporți presiunea asta? Eu am citit cartea și taică-su spunea că băiatul lui de la 15 ani nu a mai fost stăpân pe el. Deci vă dați seama.

S-a bătut pentru fotbaliști, s-a bătut pentru Argentina, pentru oamenii săraci, a câștigat titlul mondial. S-a dus la o echipă de pe locul 14 din Italia (n.r. Napoli) și în doi ani a câștigat două campionate și a câștigat și Cupa UEFA. Deci asta mă impresionează pe mine, m-a impresionat, impactul ăsta asupra oamenilor.

Vă dați seama, s-a întors după 15 ani în Napoli. Știți cum e la noi, și în alte părți, te lași, lumea te uită. Să avem un exemplu clar. Messi acum se întoarce la Barcelona, trei oameni pe stradă. La el, mii de oameni în față la hotel și cântau Maradona, Maradona”.