Gică Mihali, dat afară de la Dinamo! Cum a fost umilită legenda „câinilor” de investitorii spanioli

Conducerea spaniolă de la Dinamo l-a dat afară pe Gică Mihali de la Centrul de Copii și Juniori dintr-un motiv incredibil. Fostul internațional a dezvăluit umilința la care a fost supus.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Problema ibericilor cu Mihali a apărut în momentul în care fostul fundaș dinamovist a ieșit să declare în presă că este neplătit și că tinerii fotbaliști din Ștefan cel Mare nu au suficiente mingi cu care să facă antrenament. La nici 24 de ore distanță, Mihali a aflat de la analistul video că este dat afară pentru declarațiile făcute, dar și pentru ultimul rezultat înregistrat de echipa sa, o remiză, scor 2-2, după ce Dinamo U18 a avut 2-0.

Supărat din cale afară pe situația creată, Gică Mihali (54 de ani) a povestit cum au decurs lucrurile în momentul în care a primit vestea că e concediat de la Academia lui Dinamo.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Spaniolii l-au dat afară de la Dinamo pe Mihali

„Nu credeam vreodată că pot să trec prin așa ceva. Suntem la Dinamo București, un club cu atâția suporteri, cu istorie în spate și să te cheme cineva să îți spună că mâine nu mai ești antrenor… Că am condus cu 2-0 în ultima etapă și făcut 4 schimbări și s-a terminat 2-2. Și poate că am vorbit la televizor. Eu am făcut schimbările pentru că toți jucătorii vor să intre, sunt tineri. Am zis să îi bag pe toți dacă tot am ocazia, că de aia am 5 schimbări.

Le-am spus așa: ‘nicio problemă, dați-mi frumos contractul, nu sunt plătit de 4 luni’. Băiatul mi-a spus ‘nu cu mine discuți de contract’. Eu mă duc la antrenament, băiatul ăsta spaniol vine cu Colceag și cu încă un pupincurist, Matei. ‘Băi, oameni buni, eu am contract aici, nu s-a terminat cu mine. Ce căutați aici? Logic era prima dată să termine cu mine, apoi să discute cu voi’.

ADVERTISEMENT

Apoi m-am enervat, credeți-mă că eu nu prea sunt dus pe la biserică. Nu știu de unde l-au scos pe băiatul ăsta spaniol, umblă cu niște adidași la club. L-am întrebat ce calitate are aici. ‘Păi eu sunt analist video, am fost angajat nu știu pe unde în Spania’”, a declarat Gică Mihali la Digi Sport.

„Mi-au reproşat şi că l-am folosit pe nepotul lui Cătălin Hîldan”

„La antrenament aveam cinci mingi bune. Eu cinci, Augustin cinci. Restul erau de carton. Şi ei mi-au spus că or să-mi aducă mingi. Atunci eu le-am luat pe ale mele şi le-am aruncat în Velodrom. Şi am aşteptat o zi, două, nimic! Şi când am văzut că se întâmpla asta, m-am dus să-mi caut mingile. Ce să fac?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mi-au reproşat şi că l-am folosit pe nepotul lui Cătălin Hîldan şi că zona centrală a fost nu ştiu cum…”, a adăugat fostul internațional.

Mihali e apărat de AFAN

Președintele AFAN, Emilian Hulubei, i-a dat asigurări lui Gică Mihali că nu poate fi dat afară cu una cu una, cu două, din Ștefan cel Mare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Gică, noi am vorbit şi zilele trecute. În primul rând trebuie să-ţi dea o înştiinţare oficială. Iar dacă decizia este unilaterală, o să le iei toţi banii până la finalul contractului”, a transmis Emilian Hulubei la Digi Sport.