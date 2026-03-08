Gică Mihali, dezvăluiri de senzație după un meci Guingamp – Dinamo: „Am stat cu Grozavu și Prunea până la 06 dimineața. Peste o oră aveam antrenament”

ADVERTISEMENT

Gică Mihali a jucat împotriva lui Dinamo în perioada în care era legitimat la Guingamp. Meciul a avut loc în 7 iunie 1996, iar francezii s-au impus cu scorul de 2-1. Fostul jucător al „câinilor” a povestit cum a trăit seara de după victoria din Cupa Intertoto.

Gică Mihali, dezvăluiri de senzație după un meci Guingamp – Dinamo

În cadrul „FANATIK DINAMO”, Gică Mihali a mărturisit că a petrecut cu Florin Prunea și Leo Grozavu până la 6 jumătate dimineața după Guingamp – Dinamo 2-1, în contextul în care avea antrenament a doua zi la 7 jumătate dimineața. După ce i-a lăsat la hotel pe foștii lui colegi, Mihali s-a prezentat la sesiunea de pregătire.

ADVERTISEMENT

„Am avut un meci cu Dinamo în Cupa Intertoto. E pe 7 iunie 1996, scor 2-1. Eu atunci eram în vacanță. M-am întors din România, începuse pregătirea cu două-trei zile înainte. Eu m-am întors la Guingamp cu avionul în care se afla și echipa lui Dinamo. Nu am jucat de la început, am intrat puțin în repriza a 2-a.

Știu că după meci aveam antrenament de la ora 7 jumătate. Eram amatori, asta înseamnă amatorismul! Am stat acasă la mine cu Grozavu și Prunea până la 6 jumătate. Le-am spus ‘plecați dracu la hotel’. I-am dus dimineața la hotel, era cam la 30 de kilometri.

ADVERTISEMENT

M-am dus acasă, m-am îmbrăcat și m-am dus la 7 jumătate, că aveam antrenament. După acel meci au fost la mine acasă și am stat până la 6 jumătate dimineața”, a declarat Gică Mihali.

ADVERTISEMENT

Cum a arătat cariera lui Gică Mihali

Gică Mihali (60 de ani) și-a început cariera la FC Olt Scornicești, club de la care . Un an și jumătate mai târziu fundașul avea să facă pasul la Dinamo.

La formația din Ștefan cel Mare a fost legitimat preț de patru sezoane, ca în vara lui 1995 să meargă în Franța, la Guingamp. Perioada petrecută în Hexagon a marcat câștigarea Cupei Intertoto în sezonul 1996/1997. După trei ani și jumătate, , club de la care s-a retras la jumătatea anului 2001.

ADVERTISEMENT

Gică Mihali a adunat 31 de selecții în echipa națională, alături de care a participat la Campionatul Mondial din 1994, dar și la Campionatul European din 1996.