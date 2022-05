Gică Mihali, dezvăluiri tari înainte de U Cluj – Dinamo: „N-au nicio șansă! Suporterii comandă, ceilalți execută!” Exclusiv

Gheorghe Mihali, fostul mare jucător al lui Dinamo, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre barajul dintre Universitatea Cluj și Dinamo. Mihali a antrenat la U Cluj în 2008, într-unul dintre cele mai dificile momente din istoria clubului și consideră că „șepcile roșii” nu au nicio șansă în fața „câinilor”.

Gică Mihali nu crede că U Cluj se poate ridica la nivelul lui Dinamo:

Ați fost și la Dinamo și la Universitatea Cluj…

– Am antrenat la U Cluj în 2008, dar nici nu vreau să îmi mai aduc aminte. Credeți-mă, s-au comportat foarte urât cu mine! Și în primul rând suporterii. Eu am antrenat acolo în cea mai neagră perioadă a lui U Cluj. Au fost probleme foarte mari financiare, intram în cantonament la un hotel dezafectat și era numai etajul unu bun. Își băgau băieții telefoanele în prize și explodau la 12 noaptea, plecai acasă!

ADVERTISEMENT

În 12 etape am pierdut doar două meciuri! S-au salvat de la retrogradare în ultima etapă cu punctele mele! Am bătut UTA, am făcut egal la Severin, care era pe locul 1 cu Neagoe și am pierdut acasă cu ultima clasată, ACU Arad, și au intrat suporterii pe teren. S-au comportat foarte urât și necivilizat! S-au salvat la Arad în ultima etapă.

Regretați că ați mers să antrenați U Cluj?

– Cel mai mare regret! Eu am făcut tot posibilul și nu ai cum să te porți așa! Am venit în timpul sezonului după ce a plecat Dorinel Munteanu, la Mioveni după ce a plecat Mihalcea. La Focșani am ajuns principal prin februarie. La Dinamo i-am luat singur pe acești copii și am ajuns în primele patru pe țară. Jucăm finala mică acum cu Hagi. Dacă îl batem și pe Hagi… Am fost foarte aproape să jucăm finala, fără bani. Eu nu am avut niciodată șansa să iau o echipă din vară să mă duc până la finalul sezonului.

ADVERTISEMENT

Gică Mihali: „U Cluj nu are nicio șansă! Dinamo e mare favorită!”

Ce șanse are U Cluj cu Dinamo?

– Îmi pare rău să o spun, dar nicio șansă! Dinamo e mare favorită, nici nu se pune problema! A, dacă se juca la Cluj într-o singură manșă poate că îmi puneam probleme că prinde U Cluj o zi senzațională sau dau un gol dintr-o fază fixă, se apără cu toată echipa și Dinamo nu poate să le marcheze. Dar Dinamo joacă meciul decisiv în Ștefan cel Mare și cred că pot să rezolve calificarea chiar de la Cluj. Repet, părerea mea e că U Cluj nu are nicio șansă.

Dinamo tocmai a întâlnit U Cluj la Liga Elitelor…

– Da, am bătut cu 2-1 și am pierdut acolo cu 3-1. . A fost un arbitru începător de la Satu Mare. Un jucător de-al meu a făcut un fault la centrul terenului în minutul 4 și imediat i-a dat cartonaș galben. A făcut al doilea fault în tot meciul și i-a dat roșu în minutul 47! Orice arbitru bun nu rupe jocul și îl avertizează că îi dă al doilea galben la următorul fault.

ADVERTISEMENT

Și ne-a dat peste cap de tot. Băi, băiatule, un frustrat pe nume Mazilu, care arbitrează prin Liga a doua. Nu faci așa ceva două faulturi într-un joc de asemenea importanță! Atât, nimic în plus și apoi ne-am prăbușit. Chiar și în zece oameni, am dat gol și am mai avut vreo 3-4 ocazii! Din păcate nu putem să mai dăm timpul înapoi.

Poate apărea vreun jucător U19 la baraj la Dinamo sau U Cluj?

– Din echipa mea o să fie în lot la baraj, în schimb de la ei nu cred că se pune problema să ia vreun jucător! Și poate juca și are deja câteva meciuri. În rest nu m-aș hazarda să dau vreun nume. Cătălin Hîldan Jr. a avut niște probleme medicale. L-am avut acum un an și a avut cel mai bun antrenor cu mine, mi-a dat și vreo două goluri. Depinde doar de el dacă va juca la prima echipă a lui Dinamo.

ADVERTISEMENT

„Dinamo e super pregătită pentru aceste două meciuri! Deznodământul e unul sigur!”

Erau favoriți la promovarea directă. Ce s-a întâmplat la „U”?

– Au avut șansa lor cu Slobozia, cu Hermannstadt, cu Concordia și din păcate au dat cu piciorul la un an în care am înțeles că li s-au creat toate condițiile posibile. Așa e foarte ușor să antrenezi! Și-au adus jucători de Liga 1. Îmi pare rău și pentru cei de-acolo dar nu au nicio șansă! Filip care a fost la Dinamo nici măcar nu joacă titular. Nici cu el nu am amintiri frumoase. Toți vor să bată Dinamo și la juniori și oriunde.

ADVERTISEMENT

De ce sunteți așa sigur că Dinamo nu va avea probleme cu U Cluj?

– Eu cred că Dinamo e super pregătită pentru aceste două meciuri! Mai ales că e în joc orgoliul jucătorilor. Nimeni nu cred că vrea să aibă pe conștiință că a retrogradat Dinamo. Eu cred că la valoare și la toate capitolele Dinamo e peste U Cluj. Deznodământul este unul sigur: U Cluj va continua și la anul în Liga a doua.

Nici într-un caz Dinamo nu poate să piardă la Cluj! Chiar dacă ei vor fi susținuți puternic de suporteri. Ei spun că U Cluj fruncea, mândria și fala Ardealului. Zicea Linkar. Băi, băieți voi ați fost mândria numai cu Petrolul și cu Hermannstadt! Până atunci unde ați fost? În vacanță?! În rest ați fost 500 la meci! Ei se bat cu pumnul în piept și problema e că suporterii acolo comandă încontinuu și ceilalți trebuie să execute! Nu mi se pare normal așa ceva!

Gică Mihali: „L-au alungat și pe Florian Walter! Le-a făcut echipă și s-a bătut cu CFR Cluj”

Florian Walter a plecat tot din cauza ultrașilor…

– Corect, l-au alungat și pe-ăla, săracul! Dumnezeu să-l ierte! Le-a făcut echipă și s-a bătut cu CFR Cluj și cu toți! Recunoștința e cea mai grea povară! Asta vreau să le transmit.

Dinamo, al patrulea an în play-out. Acum și la baraj…

– E foarte dureros pentru mine! Până acum să spunem că ne-am salvat cum ne-am salvat, dar acum uitându-mă pe numele jucătorilor e rușinos că am ajuns să ne luptăm să ne salvăm la baraj. Până la urmă avem jucători cu nume, care au făcut ceva în fotbal și au experiență mare. Totuși, să schimbi 50 și ceva de jucători într-un an și atâția antrenori, clar a afectat mult.

De ce nu a mai reușit Dusan Uhrin să salveze echipa de baraj

De ce nu mai reușit Uhrin să salveze echipa?

– E greu de spus. A venit destul de târziu și jucătorii nu au mai fost aceeași. A avut timp foarte puțin. Cu toate că eu mă gândeam că va reuși să salveze echipa direct.

Suporterii dinamoviști sunt nemulțumiți că joacă cu „frații” de la Cluj…

– Niciun dinamovist nu mai ține cont acum de această frăție! Până la urmă e mai aproape maieul decât cămașa! Suporterii își doresc doar ca Dinamo să scape și ei sunt singurii care au reușit să o țină în viață. Și o vor face în continuare. Au investit bani, suflet, timp și de toate! U Cluj poate promova la anul.

Gică Mihali: „Hermannstadt era un adversar mai acceptabil!”

E mai bine că joacă cu U Cluj decât Hermannstadt?

– Eu cred că era mai acceptabilă Hermannstadt. Erau mai puțin periculoși decât U Cluj.

Mai rămâneți la Dinamo?

– Nu mai știu câte salarii am luat anul ăsta! Am zis că e Dinamo dar până la urmă nu știu ce o să facem așa. Banii, ca banii, dar condițiile de pregătire. Să te antrenezi două echipe în același timp pe un teren sintetic… Am înțeles că o se renoveze „Granitul”. Până la urmă sper că va veni cineva și să preia echipa, să revină totul la normal.

„Pot să plece și 20 de jucători! Dinamo atrage în continuare”

Ce viitor are Dinamo?

– Sper să vină un investitor și să nu se mai ajungă într-o asemenea situație, să trăiești de pe o zi pe alta și să stai tot timpul cu mâna întinsă la DDB.

Ce se întâmplă dacă vor pleca din nou foarte mulți jucători în vară….

– Pot să plece 20 de jucători! Dinamo atrage în continuare! Cum alte echipe s-au salvat și aveau salarii de 3-4000 și au jucat în play-off, se poate și la Dinamo.

Aveți vreun mesaj pentru jucătorii lui Dinamo?

– Să intre cu tupeu și să aibă încredere în ei! Sunt sigur că sunt cu mult mai valoroși decât cei de la Universitatea Cluj. Să aibă curaj!