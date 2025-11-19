Gică Mihali știe ce îi trebuie lui Dinamo pentru a se bate la titlu: „Pot să câștige și Cupa”. Pe cine vrea campioană dacă echipa lui Kopic nu reușește. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Fostul internațional Gică Mihali este încrezător că Dinamo va continua pe aceeași linie și în partea a doua a campionatului și consideră că dacă în iarnă se vor face câteva achiziții inspirate se va putea vorbi chiar și de titlu. Legenda din Ștefan cel Mare o vrea campioană pe Rapid, dacă echipa lui Zeljko Kopic nu dă lovitura.

Dinamo l-a surprins plăcut pe Gică Mihali în acest sezon de SuperLiga

Fost fundaș de fier al lui Dinamo și antrenor secund în trei mandate diferite în Ștefan cel Mare, Gică Mihali a explicat în exclusivitate pentru FANATIK cum au reușit ”câinii” aceste rezultate foarte bune.

”Dinamo arată nesperat de bine. Toți jucătorii pe care i-au adus s-au impus. Mă așteptam de la Perica mai mult. Până și Soro și-a revenit. Ziceam că pleacă și uite ce șansă a avut. S-a pregătit bine la antrenamente și uite că a câștigat meciul cu CFR Cluj.

Îmi plac și Karamoko, și Kyriakou, deși joacă mai puțin. Cristi Mihai din păcate a fost accidentat foarte des săracul. E un jucător tânăr, bun și mai sunt și alții care vin din spate. Îmi place mult Caragea, a intrat bine, a dat două goluri și în Cupa României. E o echipă închegată.

Musi a fost un transfer excelent. Eu am zis dinainte că Dinamo va avea de câștigat prin mutarea asta. Săracul Politic nu prea are șanse să demonstreze la FCSB. La Dinamo a avut continuitate. Acolo nu îl așteaptă nimeni. Când intri trebuie să arăți, patronul nu te așteaptă acolo”, a declarat Mihali, pentru FANATIK.

Cine e favorită la titlu și pe cine ar vrea campioană dacă nu iese Dinamo

După disputarea a 16 etape din SuperLiga, Dinamo se află pe locul 3, la 5 puncte în spatele liderului Rapid. Deși și-ar dori ca giuleștenii să câștige campionatul, dacă nu o pot face ”roș-albii”, fostul internațional are, totuși, o altă favorită la titlu.

” , poți să te bați la titlu. Asta înseamnă aproape jumătate de echipă. O să aibă și bancă așa. Dinamo o să intre în play-off și de acolo e posibil orice. Pot să câștige Cupa.

Trebuie neapărat să mergem în cupele europene. E meritul conducerii că au adus jucători și al lui Kopic că i-a antrenat. Uite că în alte părți nu a stat prea mult, însă aici s-a pliat pe filosofia clubului și a fost lăsat să își facă treaba.

Cele 4 de acolo din față se vor bate la titlu. Rapid nu știu dacă e favorită, dar Craiova are cea mai valoroasă echipă. M-aș bucura pentru Gâlcă să câștige titlul dacă nu poate Dinamo. Îmi place calmul lui și uite că a adus echilibrul la Rapid. Să vedem ce se va întâmpla când vor veni și înfrângerile. Ei acolo în Giulești sunt foarte aprinși”, a spus Gică Mihali, pentru FANATIK.

Un alt nume mare o laudă pe Dinamo

Fost jucător la Dinamo înainte de a se transfera în străinătate, Ioan Ovidiu Sabău, fostul antrenor al Universității Cluj, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK și a surprins când a precizat că .

”Din punctul meu de vedere, Dinamo are cel mai bun lot din prima ligă. Asta văd eu. Sunt foarte competitivi. O echipă în care fiecare jucător știe să joace fotbal și luați individual au foarte multă calitate tehnică. S-a făcut o selecție foarte bună pentru obiectivele lui Dinamo. Au tot ce le trebuie acum.

Gnahore îmi place foarte mult, Boateng, Cîrjan, chiar și Opruț. Musi ca under e la un nivel foarte, foarte bun. Karamoko a intrat și el. A venit din Ungaria unde nici nu juca. Mi se pare un lot foarte echilibrat.

Kopic e un antrenor cu personalitate și folosește metodele potrivite de antrenament pentru că echipa joacă, pasează. Repet, Dinamo mi se pare o echipă care să se bată la campionat. Eu i-am văzut, i-am studiat și au jucători care știu să joace foarte bine.

Nu se bubuie mingea și asta nu se antrenează, trebuie să fie jucătorii capabili să țină de minge, să aibă inteligență și să nu sperie când vine adversarul. Sunt multe lucruri. Atunci când au mingea au curaj de a juca. Cu 2-3 transferuri în iarnă eu cred că pot câștiga titlul. Chiar cred asta”, a afirmat Sabău, pentru FANATIK.

Cum arată clasamentul din SuperLiga în prezent

După scurta pauză datorată meciurilor echipei naționale, SuperLiga se va relua în weekend cu etapa a 17-a. Dinamo va juca pe terenul revelației FC Botoșani, partida fiind programată luni, 24 noiembrie, ora 20:30. Înaintea acestei runde, clasamentul arată astfel: