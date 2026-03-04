Sport

Gică Mihali, verdict tranșant despre situația lui Boateng la Dinamo: „Îl ajuta și pe Stoinov”. Ce spune despre Pușcaș

Gică Mihali a comentat cele mai noi mișcări din echipa lui Dinamo. Ce a spus despre situația lui Kennedy Boateng, dar și despre venirea lui George Pușcaș.
Mihai Dragomir
04.03.2026 | 16:30
Gica Mihali verdict transant despre situatia lui Boateng la Dinamo Il ajuta si pe Stoinov Ce spune despre Puscas
EXCLUSIV FANATIK
Gică Mihali, verdict despre situațiile lui Boateng și Pușcaș la Dinamo. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Gică Mihali este cu ochii pe Dinamo. Fostul mare jucător al „câinilor” a văzut cele mai recente mișcări din lotul formației bucureștene și a comentat pe seama situației lui Kennedy Boateng, dar și despre cea a lui George Pușcaș.

Gică Mihali, reacție sinceră despre situația lui Kennedy Boateng

Dinamo are un lot competitiv în acest sezon, iar rezultatele s-au cunoscut. Echipa va juca și în această ediție de play-off și se va lupta pentru titlu, dar mai ales pentru un loc de cupe europene.

Gică Mihali a vorbit despre situația lui Kennedy Boateng, jucător despre care Zeljko Kopic a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că Dinamo i-a oferit maximul pe care îl putea, dar acesta nu a semnat încă nicio prelungire Despre fotbalist s-a mai scris că ar fi bătut palma deja cu o formație din China, însă chiar el a mărturisit recent că nu s-a înțeles cu nimeni.

ADVERTISEMENT

„Știi ce îmi place azi la Dinamo, de mult nu s-a mai întâmplat. Aproape toți suporterii cunoaștem echipa de start. E o chestie foarte importantă. Până acum venea ăla, ăla, nu știai cine. Acum ai Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț… Mai sunt schimbări, dar restul îi cunoști pe toți.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea...
Digi24.ro
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale

Nu stă nimeni într-un om. Boateng era om de echipă, foarte important, s-a integrat foarte bine. L-a ajutat și pe Stoinov, care a mai avut câteva scăpări, dar oricum jucător foarte bun.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
Digisport.ro
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă

Am văzut că l-au adus pe copilul de la Milan, Matteo Duțu. E greu să joci cu doi jucători de 20 de ani în centru, să stângă experiență…”, a spus inițial Gică Mihali.

Impresia lui Gică Mihali despre George Pușcaș, noul atacant al lui Dinamo. „Îl vor forța!”

George Pușcaș este noul atacant al lui Dinamo, după ce a semnat din postura de jucător liber de contract. Fotbalistul a fost prezentat în fața fanilor înainte de Dinamo – FC Argeș. Gică Mihali nu crede că jucătorul poate fi de ajutor acum echipei.

ADVERTISEMENT

„L-a experiența pe care o are… El nu a mai jucat din iunie, aproape 6-7 luni fără meci. Te antrenezi, dar nu e la fel cum e cu echipa. Nu știu când va fi gata.

Ei trebuiau să spună că l-au adus să joace 2-3 etape din play-off, dacă va putea. Eu cred că îl vor forța mult mai repede. Dacă Dinamo prinde cupele europene, sezonul e senzațional pentru mine”, a mai spus fostul mare jucător dinamovist la „FANATIK Dinamo”.

Universitatea Craiova – CFR Cluj, live video în sferturile Cupei României Betano. Cum...
Fanatik
Universitatea Craiova – CFR Cluj, live video în sferturile Cupei României Betano. Cum arată programul înaintea meciului
Bucureștiul devine capitala europeană a Go-ului. Totul despre cele două evenimente internaționale de...
Fanatik
Bucureștiul devine capitala europeană a Go-ului. Totul despre cele două evenimente internaționale de referință organizate în România
Interes din Germania pentru jucătorul pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB...
Fanatik
Interes din Germania pentru jucătorul pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB din vară: ”Suntem în discuții”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Legenda Craiovei nu l-a inclus pe Nicolae Dobrin în top 5 fotbaliști români...
iamsport.ro
Legenda Craiovei nu l-a inclus pe Nicolae Dobrin în top 5 fotbaliști români din istorie! Cine i-a luat fața 'Prințului din Trivale'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!