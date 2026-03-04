Gică Mihali, verdict tranșant despre situația lui Boateng la Dinamo: „Îl ajuta și pe Stoinov”. Ce spune despre Pușcaș

ADVERTISEMENT

Gică Mihali este cu ochii pe Dinamo. Fostul mare jucător al „câinilor” a văzut cele mai recente mișcări din lotul formației bucureștene și a comentat pe seama situației lui Kennedy Boateng, dar și despre cea a lui George Pușcaș.

Gică Mihali, reacție sinceră despre situația lui Kennedy Boateng

Dinamo are un lot competitiv în acest sezon, iar rezultatele s-au cunoscut. Echipa va juca și în această ediție de play-off și se va lupta pentru titlu, dar mai ales pentru un loc de cupe europene.

Gică Mihali a vorbit despre situația lui Despre fotbalist s-a mai scris că ar fi bătut palma deja cu o formație din China, însă chiar el

„Știi ce îmi place azi la Dinamo, de mult nu s-a mai întâmplat. Aproape toți suporterii cunoaștem echipa de start. E o chestie foarte importantă. Până acum venea ăla, ăla, nu știai cine. Acum ai Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț… Mai sunt schimbări, dar restul îi cunoști pe toți.

Nu stă nimeni într-un om. Boateng era om de echipă, foarte important, s-a integrat foarte bine. L-a ajutat și pe Stoinov, care a mai avut câteva scăpări, dar oricum jucător foarte bun.

Am văzut că l-au adus pe copilul de la Milan, Matteo Duțu. E greu să joci cu doi jucători de 20 de ani în centru, să stângă experiență…”, a spus inițial Gică Mihali.

Impresia lui Gică Mihali despre George Pușcaș, noul atacant al lui Dinamo. „Îl vor forța!”

George Pușcaș este noul atacant al lui Dinamo, după ce a semnat din postura de jucător liber de contract. Gică Mihali nu crede că jucătorul poate fi de ajutor acum echipei.

„L-a experiența pe care o are… El nu a mai jucat din iunie, aproape 6-7 luni fără meci. Te antrenezi, dar nu e la fel cum e cu echipa. Nu știu când va fi gata.

Ei trebuiau să spună că l-au adus să joace 2-3 etape din play-off, dacă va putea. Eu cred că îl vor forța mult mai repede. Dacă Dinamo prinde cupele europene, sezonul e senzațional pentru mine”, a mai spus fostul mare jucător dinamovist la „FANATIK Dinamo”.