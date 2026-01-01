Gică Popescu a anunțat că Ianis Hagi pleacă deja de la Alanyaspor!

ADVERTISEMENT

Ianis Hagi a ajuns în acest sezon în Turcia, însă Gică Popescu este de părere că mijlocașul român nu va sta prea mult timp la Alanyaspor și va evolua la o echipă mai puternică. Fostul mare fotbalist a vorbit despre alegerile făcute de fiul lui Gică Hagi.

Pleacă Ianis Hagi de la Alanyaspor!? Ce crede Gică Popescu

În vară, Ianis Hagi a acceptat propunerea celor de la Alanyaspor, întrucât se afla într-o situație extrem de complicată. Contractul său cu Rangers expirase și risca să rămână fără echipă. Până la urmă, s-a decis să își continue cariera în Turcia.

însă se pare că fotbalistul român nu are în plan să rămână prea mult în campionatul Turciei. Momentan, el încearcă să fie în cea mai bună formă până la barajul din luna martie.

Ce spune Gică Popescu despre cariera lui Ianis Hagi

Gică Popescu a vorbit despre Fostul fundaș de la Barcelona crede că fotbalistul echipei naționale mai are multe lucruri de demonstrat și îi prevede un transfer la o echipă mai puternică. În plus, acesta a explicat cum a ajuns la Alanyaspor mijlocașul.

„Ce pot să spun e că au fost foarte multe discuții în acea perioadă. Ne întâlneam deseori și vorbeam despre acest lucru. Erau multe, multe echipe care îl doreau. Până la urmă, decizia i-a aparținut lui Ianis. Sunt convins că a analizat și din punct de vedere financiar, și din punct de vedere sportiv această ofertă și s-a hotărât să meargă în Turcia.

Eu sunt convins că nu va sta mult timp acolo. Este o perioadă în care Ianis să revină la forma pe care a avut-o la un moment dat și acum joacă de multe ori foarte bine, fie la echipa națională, fie la echipa de club. Nu cred că va rămâne mult timp acolo.

Nu avea nevoie de sfaturile mele, pentru că avea pe cineva lângă el care putea să îl sfătuiască la fel de bine ca mine sau mult mai bine, pentru că e tatăl său și e normal să gândească și să vadă lucrurile de aproape și să își cunoască copilul cum nimeni altcineva îl cunoaște”, a explicat Gică Popescu, conform