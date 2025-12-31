Gică Popescu a anunțat revenirea lui Gică Hagi în antrenorat, chiar în ultima zi din 2025!

ADVERTISEMENT

Gică Hagi a luat o pauză, pentru un moment, de la meseria de antrenor, însă anul 2026 ar putea veni cu o nouă provocare pentru patronul Farului Constanță. După mulți ani pe banca „marinarilor”, urmați de o pauză de câteva luni, Gică Hagi ar putea reveni în antrenorat.

Gică Popescu, anunțul sfârșitului de an! Gică Hagi este gata de o revenire în antrenorat

În prezent, Gică Hagi este liber de contract. Fostul mare fotbalist a ales să-și pună baza în Ianis Zicu pentru a antrena Farul Constanța, în timp ce el a avut nevoie de o perioadă mai lungă de pauză. În acest timp, Gică Hagi nu s-a oprit nicio secundă din a urmări fotbalul, ba chiar a fost în Turcia la mai multe meciuri ale fiului său, Ianis Hagi, care joacă la Alanyaspor. Gică Popescu, președintele Farului, a dezvăluit că, odată cu anul 2026, Gică Hagi este gata să revină pe banca tehnică:

„Gică avea nevoie de o astfel de pauză pentru că a muncit enorm în ultimii ani de zile. Rezultatele pe care el le-a obținut la cârma Farului au fost unele extraordinare și nesperate, pentru că suntem printre cele mai sărace echipe din Liga 1 și cu rezultatele cele mai bune.

Dacă facem o comparație cu celelalte echipe de top, noi suntem pe ultimul loc la buget, dar nu banii fac rezultatele. Dacă ar fi așa, FCSB ar câștiga în fiecare an, Craiova, Rapid sau CFR Cluj. (n.r. dacă va reveni pe bancă) O va face cu siguranță, nu s-a pensionat acum. Și-a luat o pauză, cum era și normal să o facă. Își dorește să revină, nu știu cât de curând, dar o va face”, a declarat Gică Popescu, conform

Gică Hagi ar putea fi o variantă pentru naționala de fotbal a României

România mai are o singură șansă la calificarea pentru Campionatul Mondial din 2026, iar aceasta este reprezentată de barajul din luna martie. După ce a ratat calificarea din grupa preliminară, Mircea Lucescu a ales să continue pe banca „tricolorilor” și pentru meciul cu Turcia și o posibilă finală cu Slovacia sau Kosovo.

În cazul în care România nu obține calificarea în SUA, Mircea Lucescu va pleca, cel mai probabil, de pe banca naționalei. El i-ar putea face loc lui Gică Hagi, Astfel, Gică Hagi ar putea fi selecționerul României în preliminariile Campionatului European din 2028.

Ce spunea Gică Hagi despre revenirea în antrenorat în urmă cu o lună

Gică Hagi a vorbit la FANATIK SUPERLIGA la finalul lunii noiembrie și a dezvăluit intențiile sale. El urmând să pună totul în aplicare în momentul revenirii sale:

„(n.r. – Când te apuci iar de antrenorat?) Eu am anunțat că am nevoie de o pauză, să vin și să văd fotbalul și din tribună, de la televizor, să văd cum se vede, să-mi fac analize, să-mi pun la punct anumite lucruri la Farul și la academie, în special la academie. După aceea, e timp, am timp, de viitorul meu. Mă simt bine și va veni pofta, pe zi ce trece, din ce în ce mai mult. Cu siguranță că, la un moment dat, o să mă vedeți revenit în antrenorat. Sunt de atâția ani în meserie și am spus că îmi place un lucru, anume partea tehnică și o să mă vedeți, acolo jos, la firul ierbii, întotdeauna!

(n.r. – Anul acesta?) În fotbal nu se știe niciodată nimic! Nu știm ce va fi nici măcar mâine. Fotbalul este o necunoscută, eu știu că trebuie să fii pregătit și în somn. Sunt lângă fotbal, iubesc fotbalul și vom vedea ce va fi”, a spus Gică Hagi la FANATIK SUPERLIGA.