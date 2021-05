Gică Popescu a dat verdictul. Cine este cel mai bun jucător din Liga 1 și cum ar trebui aplicată regula U21

Fostul căpitan al echipei naționale Gică Popescu a nominalizat fotbalistul pe care îl consideră cel mai bun din Liga 1. Președintele Viitorului din Constanța a propus și o nouă formulă în care să se aplice regula jucătorilor sub 21 de ani.

Oficialul grupării dobrogene nu are nici un dubiu asupra fotbalistului care a strălucit în actualul campionat. În viziunea fostului internațional, Florin Tănase este cel mai un jucător din Liga 1.

Atacantul celor de la FCSB este un produs al Academiei de fotbal ”Gheorghe Hagi” și l-a costat pe Gig Becali 1,5 milioane de euro în 2016.

Cel mai bun sezon al carierei pentru Florin Tănase

Florin Tănase traversează cel mai bun sezon din carieră. Ajuns la maturitatea sportivă, atacantul este golgheterul Ligii 1 cu 23 de goluri și a devenit om de bază și pentru echipa națională a României.

Gică Popescu a lăudat prestațiile fostului fotbalist al Viitorului și consideră că Tănase putea să-și ajute echipa (FCSB) și mai mult dacă coechipierul lui din ofensiva roș-albaștrilor, Florinel Coman nu se accidenta.

”Florin Tănase cred că este jucătorul cel mai bun. A jucat bine şi la echipa naţională. Cred că dacă ar fi fost Coman, alta ar fi fost situația celor de la FCSB”, a spus Popescu, la Telekom Sport.

Grație evoluțiilor excelente din actuala stagiune, Florin Tănase are șanse importante să prindă un transfer în străinătate. Nu înainte de a-și ajuta echipa să depășească tururile preliminare din cupele europene.

Cum ar aplica Gică Popescu regula U21 în Liga 1

Șeful echipei constănțene nu este de acord cu modul în care este aplicată în acest moment regula care obligă cluburile din Liga 1 să promoveze jucătorii sub 21 de ani.

Gică Popescu a explicat pentru sursa menționată că în forma ei actuală regula U21 nu reprezintă o garanție că jucătorul care nu mai este eligibil va mai avea continuitate la echipa de club.

”Eu am propus un jucător sub 21 şi un jucător sub 23 de ani. Pentru că aşa poţi să dai continuitate celui care a ajuns la 21 de ani şi nu mai este eligibil pentru această regulă sub 21 de ani”, a explicat Gică Popescu.

La ultimul Comitet Executiv din urmă cu câteva zile, nu s-a luat încă o decizie definitivă în ceea ce privește regula under 21 din sezonul următor. FRF ar dori să impună ca, pe lângă un under 21 care să fie pe teren 90 de minute, al doilea să joace primele 45 de minute.

LPF și cluburile din Liga 1 nu sunt de acord cu și chiar au propus un boicot al noii reguli, prin care să joace un meci, în semn de protest, în 10 jucători!