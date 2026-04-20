Gică Popescu a dat vestea cea mare despre construcția stadionului din Constanța: ”S-a întâmplat acest lucru”

Devenit de curând acționat majoritar la Farul, Gică Popescu (58 de ani) a explicat că a fost nevoie de o majorare a bugetului. În cele din urmă, situația a fost lămurită și autoritățile locale vor suporta această majorare, astfel că orașul Constanța va beneficia în curând de un nou stadion.

Gică Popescu, ultimele detalii despre stadionul din Constanța

Fostul mare internațional Gică Popescu a declarat în cadrul unei conferințe de presă că au existat anumite probleme și din această cauză s-a amânat începerea construcției la noua arenă, însă Primăria Constanța și CJ Constanța s-au angajat să suporte majorarea de două milioane de euro.

”Acest proiect a fost inițiat de mine, acum mult timp. Acum 5-6 ani am venit aici și l-am întrebat pe Gică dacă dorește să facem un stadion nou. La tot ce s-a întâmplat din punct de vedere fotbalistic la Constanța, acest oraș merită un stadion.

Am demarat lucrurile, iar eu fiind consilier pe probleme de sport primului-ministru am avut posibilitatea să aflu fiecare pas. Trebuia să înceapă în aprilie construcția stadionului. Din păcate, soluția de fundare a fost modificată. Odată modificată de la cea normală la pilot, s-a crescut bugetul cu două milioane de euro.

Atunci, erau două variante. Una, reluam tot circuitul pe care l-am început acum mulți ani și dura de nu se mai termina. A doua, cele două milioane de euro să fie asumate de administrația publică locală. S-a întâmplat acest lucru. Primăria a aprobat suplimentarea cu un milion de euro, așa cum a făcut-o și Consiliul Județean”, a declarat Gică Popescu, conform .

Cât va costa noul stadion din Constanța

Vechiul stadion din Constanța a fost demolat în urmă cu aproape doi ani, iar construcția la noua arenă ar fi trebuit să înceapă în această lună. Totul s-a amânat din cauza faptului că a fost nevoie de această majorare a bugetului.

Stadionul care va purta numele Gheorghe Hagi va avea o capacitate de aproximativ 18.000 de locuri, va fi încadrată în categoria IV UEFA și .

Gică Hagi, reacție furibundă după ce s-a amânat construcția stadionului

La începutul anului trecut, când a aflat că începerea ridicări arenei din Constanța a fost amânată. ”Cred că aprobările se pot lua mai repede. Dacă suntem preocupați și ne dorim, niște aprobări pe plan local se pot lua mult mai repede, iar la București se face un proiect tehnic. Restul, sunt lucruri care mă depășesc și mi-e greu să le înțeleg atât timp cât s-a zis că s-a dat aprobarea.

Atât timp cât îți dorești un stadion, aprobările trebuie luate cât mai repede, până în martie sau, cel târziu, aprilie. Restul, am înțeles că este totul aprobat. Dacă este aprobat, nu mai trebuie să mergem nicăieri. Așa, tot o dăm în sensul giratoriu. Stăm în sensul giratoriu și nu ajungem nicăieri”, spunea Hagi.