Gică Popescu a dezvăluit adevărul despre demisia lui Gheorghe Hagi de la Farul și cine îl va înlocui pe banca tehnică: „El se odihnește repede!”

Gică Popescu, după ce Hagi a renunțat să mai fie antrenor la Farul: „Mi se pare un lucru normal ce a făcut Gică”

Farul va avea un nou antrenor începând cu sezonul 2025-2026. Gică Popescu a comentat decizia lui Hagi, care a refuzat să mai fie manager tehnic, o funcție pe care a ocupat-o în ultimii patru ani.

„Mi se pare un lucru normal ce a făcut Gică. Are 13 ani de când conduce prima echipă a Farului, cu acea mică pauză când am avut un antrenor spaniol, apoi pe Mircea Rednic, dar greul l-a dus el. Cred că cel mai important lucru nu e doar fotbalul, ci și familia. Au fost 3 ani foarte grei.

Anul când am câștigat titlul Gică a muncit foarte mult, apoi un alt an greu, iar acum a fost un an solicitant. Vrea să fie mai mult bunic decât antrenor, că se naște primul nepot al familiei. Glumesc, dar și asta e important.

Eu cred că Gică în toți acești ani a pus foarte, foarte mult suflet, foarte multă muncă. Odată cu acestea a venit și prețul. Nu cred că în viitorul apropiat, adică în următoarele săptămâni, ar pleca la un alt club. Dar știți foarte bine că Gică se odihnește repede. Acum urmărește să se liniștească, să stea mai mult cu familia și să călătorească”, a declarat Gică Popescu.

„Ianis Zicu este în pole-position!”

Președintele Farului a vorbit și despre omul care îl va înlocui pe Hagi.

„Ianis Zicu este una dintre variantele pentru banca tehnică. Sunt 3 antrenori pe listă. Ianis Zicu este în pole-position! Noi ne-am bucurat foarte mult pentru Ianis Zicu, știm cât de mult suflet a pus în proiectul de la Metaloglobus, știm de dificultățile de acolo. E foarte important pentru el să promoveze cu o asemenea echipă, cu un buget mic.

A dovedit că e un antrenor care poate antrena la un nivel mai înalt. Obiectivul noului antrenor este play-off-ul și promovarea talentelor. Toată lumea vrea trofee, dar nu există un alt obiectiv în afară de meciul următor. Gică niciodată nu s-a băgat peste foștii antrenori

. Când Hagi cheamă un antrenor la discuții nu înseamnă că-l cheamă la raport. Eu dacă aș fi antrenor la Farul și aș colabora cu Gică, m-aș duce în fiecare săptămână să vorbim. Cred că e un avantaj uriaș să colaborezi cu o persoană ca Gică Hagi”, a declarat Gică Popescu la