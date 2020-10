Gică Popescu a dezvăluit cel mai drag moment din carieră! Ce s-a întâmplat după un meci la Craiova

Gică Popescu a dezvăluit unul dintre cele mai dragi momente din carieră. În cadrul unui interviu acordat pentru Kanal D, acesta a analizat fotbalul din anii ’80-’90 în comparație cu cel din prezent.

Popescu a vorbit despre realizările sale din plan fotbalistic, acesta jucând în campionate puternice, pentru cluburi de top precum PSV, Barcelona și Galatasaray.

Fostul internațional român a povestit și un episod foarte drag lui din perioada în care evolua pentru Universitatea Craiova, în timpul unei întâlniri cu suporterii.

Gică Popescu a dezvăluit cel mai drag moment din carieră: „Treci cu maşina peste noi”

„Am avut parte de-a lungul carierei de multe momente frumoase. Dacă m-ai pune să aleg unul, ar fi la Craiova când am jucat cu FC Argeș. Am dat gol în minutul 91 și am câștigat cu 2-1. Ne pregăteam să mergem la Sibiu să jucăm pentru accederea în cupele europene. După meci, la mașina mea erau suporterii pe jos și mi-au zis ‘te dai jos sau treci cu mașina peste noi’. Acela a fost cel mai drag moment trăit în fotbal”, a declarat Gică Popescu în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai, de la Kanal D.

Popescu a vorbit și despre momentul în care a ajuns la Universitatea Craiova în 1985 și despre admirația pe care le-o purta jucătorilor de acolo.

„Le purtam un respect incredibil jucătorilor de la Craiova. Când am deschis ochii pe fotbal, am deschis pe Craiova. Pentru mine Balaci, Cîrțu, Cămătaru erau icoane, aveam în spatele patului unde dormeam portretetele tuturor jucătorilor.

Când am ajuns în vestiar cu ei și am văzut marea albastră, mi s-a tăiat respirația, noroc cu Marian Picu care m-a tras lângă el, că altfel aș fi căzut din picioare de emoție. Acesta este un moment extraordinar, am împărțit vestiarul cu idolii copilăriei mele. Un astfel de moment nu te sperie, te motivează. Stând cu acei uriași a fost primul motiv care m-a mobilizat și mi-a dat încredere să fac tot ceea ce am făcut după aceea”, a declarat Gică Popescu.

Popescu, despre fotbalul din prezent: „Aș fi campion și azi”

„Văzând ce se întâmplă în fotbalul actual, cred că aș fi la fel de important ca atunci câd jucam pentru echipele respective. Au fost perioade superbe, la națională, la echipele de club.

Când am plecat în străinătate, am spus că un fotbalist e realizat atunci când joacă la un Campionat Mondial sau un Campionat European și când câștigă un titlu important, Cupa Campionilor, Cupa Cupelor, Cupa UEFA.

Eu am câștigat trei din patru și am fost la două campionate mondiale și două europene. Cred că aș fi avut un loc important în peisajul fotbalistic de azi la un nivel cât mai înalt”, a declarat Popescu.