Gică Popescu a identificat marea problemă a fotbalului românesc: ”Prea multă frică. Le tremură chiloții”. Video

Gică Popescu a descoperit problema fotbalului românesc

Vorbind despre situația dezastruoasă din fotbalul românesc, Gică Popescu a explicat că una dintre probleme este faptul că juniorii noștri intră pe teren cu o teamă nejustificată și care este dată de nivelul scăzut al antrenorilor.

”Eu asta văd, la toate eșaloanele. De la prima echipă de juniori până la ultima, le este frică. Asta vine de la antrenori. Pentru că n-au făcut performanță la nivel înalt. Au antrenat toată viața lor la juniori, au un complex de inferioritate din ăsta în sânge și le tremură chiloții.

Băi oameni buni… Mă, la juniori îmi tremură chiloții pe mine? Trebuie să-i spulber, să mă duc peste ei. Când îți țâțâie fundul că jucăm contra Slovaciei nu poți să faci performanță! Când transmit frică copiilor ăstora, care sunt supertalentați.

Păi, frică trebuie să le transmit eu? Încredere, curaj, curaj, curaj! Nu să tremuri. Ce e asta? Mă, la copii, la juniori? Cu Slovacia, din minutul 1 trebuia să fim peste ei, să nu iasă din 6 metri și le dădeam trei goluri, că sunt o echipă modestă”, a declarat Popescu, în podcastul ”Profu’ de Sport” de la .

Amintiri cu celebrul meci împotriva Argentinei din 1994

Actualul președinte al clubului Farul Constanța și-a amintit că pe vremea când era fotbalist nu exista cuvântul frică la echipa națională, chiar dacă și în acea perioadă se punea un accent important pe defensivă.

”Când puneam piciorul pe minge, jucam! Noi ne apăram, e normal, la turneele finale e bine să te aperi și ne așezam bine, dar când aveam mingea, toți jucam, nu ne era frică.

Puneam probleme, că am dat 3 goluri Argentinei, am dat gol tuturor echipelor cu care am jucat. Deci nu ne feream. Jucam, nu ne era frică!”, a mai spus Gică Popescu.

