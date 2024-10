Gică Popescu a împlinit 57 de ani. Destăinuiri de senzație făcute de fostul căpitan de la Barcelona: „Starea mea fizică este pentru o vârstă net inferioară celei din buletin”

Astăzi, 9 octombrie, Gică Popescu, unul dintre cei mai mari jucători din fotbalul românesc, împlinește onorabila vârstă de 57 de ani. Fostul căpitan al naționalei și al Barcelonei a declarat că încă se simte tânăr și se bucură de fiecare aniversare.

Gică Popescu a împlinit 57 de ani

Gică Popescu, „Baciul”, cum a fost supranumit, rămâne fără doar și poate un simbol al fotbalului românesc. A jucat la forțe ale Europei și a câștigat trofee. Atitudinea sa pe teren, calmul și capacitatea de a gestiona momentele grele au făcut din el un model pentru tinerii jucători.

După retragerea din fotbalul profesionist, . Acesta are un rol important la Farul Constanța și la Academia Gheorghe Hagi. „Baciul” încearcă să-l găsească pe următorul căpitan al Barcelonei, chiar la noi în țară.

El a declarat că se simte foarte bine din punct de vedere fizic. Gică Popescu a mărturisit că se bucură de fiecare aniversare pe care o petrece împreună cu familia, însă a recunoscut că nu prea mai are timp de vacanțe

Gică Popescu: „Mereu mi-am găsit timp să stau cu prietenii, cu familia”

„Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată! Starea mea fizică este pentru o vârstă net inferioară celei din buletin. Totuși, pe data de 25 mai, atunci când a avut loc meciul de retragere al Generației de Aur, a fost pentru ultima oară când am jucat împreună. Deci, nu se mai pune problema unui alt meci în care să joace Generația de Aur.

Indiferent cât de încărcat este programul pe care îl am zilnic – și nu mă refer doar la activitățile de la Farul, am și multe alte lucruri pe care le fac, la Guvern, business-uri – mereu mi-am găsit timp să stau cu prietenii, cu familia, atunci când am împlinit o anumită vârstă. Așa voi face și acum, voi găsi timp chiar în această seară să stau cu cei dragi, cu cei apropiați.

Pentru mine, fiecare aniversare a fost una specială. Am încercat să petrec ziua respectivă alături de familie, de cei apropiați. Sunt anumite aniversări care au însemnat ceva deosebit, și asta se întâmplă când împlinim vârste rotunde, cum ar fi 40, 50.

Îmi aduc aminte cu plăcere de momentul în care am împlinit 50 de ani și am avut parte de o surpriză nemaipomenită. Au venit toți prietenii, familia, nu mă așteptam să fie o astfel de surpriză și trebuie să recunosc că m-a luat prin surprindere. A fost ceva extraordinar”, a explicat Gică Popescu, conform .

Gică Popescu și-a început cariera la Universitatea Craiova, însă a jucat o scurtă perioadă și pentru Steaua București. Prima echipă la care a evoluat în afara țării a fost PSV Eindhoven. În anul 1995, a fost transferat de de la Tottenham. A jucat 59 de meciuri pentru catalani și a înscris 9 goluri.