Duelul 5 al tricolorilor din Nations League s-a terminat cu un scandal și un abandon al oaspeților, iar acum se așteaptă decizia de la UEFA. Între timp, Gică Popescu a discutat și a numit eroul echipei naționale.

Gică Popescu a numit eroul din România – Kosovo. “Este un rezultat pe care i-l datorăm lui”

În analiza sa, fostul internațional este de părere că echipa națională condusă de Mircea Lucescu a înregistrat cel mai slab duel din această ediție de Nations League. Gică Popescu susține că România a fost norocoasă în meciul cu Kosovo și l-a numit pe de la înfrângere.

“Echipa noastră naţională a avut o evoluţie foarte slabă, pe care eu nu am înţeles-o. Până acum, eu am lăudat toate cele 4 jocuri din Liga Națiunilor şi atitudinea pe care am avut-o, şi la meciul din Lituania, şi la meciul din Kosovo şi pentru evoluţia din Cipru.

Acum am văzut o echipă temătoare, o echipă care încă de la începutul meciului a pasat numai înapoi. În momentul când ai o astfel de atitudine înseamnă că ţi-e frică, ţi-e teamă și eşti mai conservator în a atinge obiectivul de a câştiga grupa. Nu am văzut preocuparea de a juca între linii, de a pune probleme.

Kosovarii au avut 4 ocazii în prima repriză, iar în a doua repriză la noi nu s-a schimbat atitudinea. Este un rezultat norocos. Este un rezultat pe care i-l datorăm lui Niţă, care a făcut un meci senzaţional. A apărat tot”, a spus Gică Popescu, conform .

“Este ruşinos ce au făcut kosovarii”

Legat de meciul din Nations League, . Astfel că fostul căpitan al Barcelonei a condamnat reacția oaspeților României. Așadar, oficialul celor de la Farul a declarat, potrivit sursei citate, că: “Este ruşinos ce au făcut kosovarii”.

În finalul meciului, Amir Rrahmani a încins spiritele prin conflictul cu Denis Alibec. Lucru care a adus o lovitură liberă în favoarea României. Ulterior, căpitanul oaspeților nu s-a abținut și a continuat să îi provoace pe “tricolori”, dar și pe suporteri.

Comportamentul nejustificat din teren al kosovarilor a făcut ca o parte din fanii aflați la peluză, să strige “Serbia, Serbia”, moment în care căpitanul Rrahmani a început să ceară explicații arbitrilor și și-a scos echipa de pe teren.

Kosovo nu a mai revenit pe teren, iar decizia finală a fost aceea de abandon. Acum, UEFA investighează cele întâmplate la meciul de pe Arena Națională și urmează să revină cu o decizie definitivă în cazul duelului.