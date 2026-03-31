Gică Popescu a pus tunurile pe starul României: „Am senzația că ne face un favor că vine la echipa națională!”

România a cedat la limită în fața Turciei, scor 0-1. „Tricolorii” au avut o prestație slabă la Istanbul, iar Gică Popescu a criticat dur starul naționalei după eliminarea de la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Ce jucător convocat de Mircea Lucescu a intrat „sub tunurile” patronului de la Farul Constanța.

Gică Popescu a pus tunurile pe Andrei Rațiu după Turcia – România 1-0

Aflat în direct înainte de partida amicală Slovacia – România, Gică Popescu a criticat dur prestația lui Andrei Rațiu din înfrângerea cu Turcia. Acționarul majoritar de la Farul Constanța e de părere că fundașul este indolent și dă impresia că „face un favor” în momentul în care se prezintă la lotul național.

„Rațiu am senzația că ne face un favor că vine la echipa națională. Omule, ești fundaș dreapta, când vii la echipa națională trebuie să te aperi, apoi să te preocupe atacul. Iar el nu face acest lucru deloc. Postul tău de bază este de fundaș”, a declarat Gică Popescu, în direct la .

Andrei Rațiu, evoluție modestă în Turcia – România

Deși este văzut ca unul dintre liderii „Generației de Suflet", Mihai Stoica, în cadrul „MM la FANATIK", iar statutul său de la națională îl îndeamnă să facă prea multe artificii tehnice, mai ales atunci când nu este cazul.

„A fost surprinzător. Am început bine meciul, am vrut să construim. Problema e că am stat jos. Nu îl culpabilizez pe Lucescu. E o discuție la schimbări, dar nu avea ce să facă. Nu am avut nicio ocazie. Ionuț Radu a respins o singură minge. Era de scos Turcia. Noi am avut agresivitate. Bancu și Drăgușin au dat totul, au câștigat dueluri. Noi am început binișor și ne-am stins. Parcă am așteptat să luăm gol. L-a urmărit ghinionul pe Lucescu. Nu meritam să ducem meciul în prelungiri. Nu am jucat.

Atacanții laterali au stat foarte jos. Așa am luat gol, culmea. Eu cred că Rațiu e singurul fotbalist de la națională care se poate bate cu marii jucători ai lumii. L-a ținut pe Vinicius, are forță. M-am uitat la meciurile lui. Îl vedeam jucând serios la club. La națională mi se pare că se crede mai mare decât este. Nu știe să fie fundaș Am spus-o și repet fără jenă. Pare că ar fi prins în postul de fundaș dreapta vreun mare decar, are numai zidanisme-n el (n.r. Zidane). Ieri a fost veriga slabă a noastră”, a declarat Mihai Stoica în emisiunea MM la FANATIK.

