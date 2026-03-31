Sport

Gică Popescu a pus tunurile pe starul României: „Am senzația că ne face un favor că vine la echipa națională!”

Gică Popescu nu a menajat unul dintre starurile echipei naționale. Ce a avut de reproșat acționarul majoritar de la Farul Constanța după Turcia - România 1-0.
Iulian Stoica
31.03.2026 | 22:03
ULTIMA ORĂ
Gică Popescu a pus tunurile pe starul naționalei după Turcia - România 1-0. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

România a cedat la limită în fața Turciei, scor 0-1. „Tricolorii” au avut o prestație slabă la Istanbul, iar Gică Popescu a criticat dur starul naționalei după eliminarea de la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Ce jucător convocat de Mircea Lucescu a intrat „sub tunurile” patronului de la Farul Constanța.

Gică Popescu a pus tunurile pe Andrei Rațiu după Turcia – România 1-0

Aflat în direct înainte de partida amicală Slovacia – România, Gică Popescu a criticat dur prestația lui Andrei Rațiu din înfrângerea cu Turcia. Acționarul majoritar de la Farul Constanța e de părere că fundașul este indolent și dă impresia că „face un favor” în momentul în care se prezintă la lotul național.

ADVERTISEMENT

„Rațiu am senzația că ne face un favor că vine la echipa națională. Omule, ești fundaș dreapta, când vii la echipa națională trebuie să te aperi, apoi să te preocupe atacul. Iar el nu face acest lucru deloc. Postul tău de bază este de fundaș”, a declarat Gică Popescu, în direct la Antena 1.

Andrei Rațiu, evoluție modestă în Turcia – România

Deși este văzut ca unul dintre liderii „Generației de Suflet”, Andrei Rațiu a fost devansat ușor de către Yildiz în Turcia – România și a greșit la golul înscris de către Kadioglu. Mihai Stoica, în cadrul „MM la FANATIK”, a transmis că Rațiu nu știe să evolueze pe poziția de fundaș dreapta, iar statutul său de la națională îl îndeamnă să facă prea multe artificii tehnice, mai ales atunci când nu este cazul.

ADVERTISEMENT
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni...
Digi24.ro
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni Psihologice a Pentagonului

„A fost surprinzător. Am început bine meciul, am vrut să construim. Problema e că am stat jos. Nu îl culpabilizez pe Lucescu. E o discuție la schimbări, dar nu avea ce să facă. Nu am avut nicio ocazie. Ionuț Radu a respins o singură minge. Era de scos Turcia. Noi am avut agresivitate. Bancu și Drăgușin au dat totul, au câștigat dueluri. Noi am început binișor și ne-am stins. Parcă am așteptat să luăm gol. L-a urmărit ghinionul pe Lucescu. Nu meritam să ducem meciul în prelungiri. Nu am jucat.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României
Digisport.ro
Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României

Atacanții laterali au stat foarte jos. Așa am luat gol, culmea. Eu cred că Rațiu e singurul fotbalist de la națională care se poate bate cu marii jucători ai lumii. L-a ținut pe Vinicius, are forță. M-am uitat la meciurile lui. Îl vedeam jucând serios la club. La națională mi se pare că se crede mai mare decât este. Nu știe să fie fundaș Am spus-o și repet fără jenă. Pare că ar fi prins în postul de fundaș dreapta vreun mare decar, are numai zidanisme-n el (n.r. Zidane). Ieri a fost veriga slabă a noastră”, a declarat Mihai Stoica în emisiunea MM la FANATIK.

ADVERTISEMENT
  • 18 milioane de euro este cota lui Andrei Rațiu
  • 37 de selecții și două goluri a adunat fundașul la echipa națională
Lovitură grea pentru naționala Angliei! Thomas Tuchel și-a pierdut starul
Fanatik
Lovitură grea pentru naționala Angliei! Thomas Tuchel și-a pierdut starul
La 29 de ani, Larisa Iordache a dat marea lovitură. Ce se întâmplă...
Fanatik
La 29 de ani, Larisa Iordache a dat marea lovitură. Ce se întâmplă în viața fostei gimnaste
Zeljko Kopic a răbufnit în vestiarul lui Dinamo! Dezvăluirea făcută chiar de Andrei...
Fanatik
Zeljko Kopic a răbufnit în vestiarul lui Dinamo! Dezvăluirea făcută chiar de Andrei Nicolescu
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Revoltător! De ce ar fi plecat, de fapt, Edi Iordănescu de la națională:...
iamsport.ro
Revoltător! De ce ar fi plecat, de fapt, Edi Iordănescu de la națională: 'El e un mare domn'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!